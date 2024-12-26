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Семьям погибших при обстреле Льгова выплатят компенсацию - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 26.12.2024 (обновлено: 11:18 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/vyplaty-1991397006.html
Семьям погибших при обстреле Льгова выплатят компенсацию
Семьям погибших при обстреле Льгова выплатят компенсацию - РИА Новости, 26.12.2024
Семьям погибших при обстреле Льгова выплатят компенсацию
Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших и пострадавших мирных жителей материальную помощь после обстрела ВСУ Льгова, сообщил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:03:00+03:00
2024-12-26T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
александр хинштейн
льгов
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КУРСК, 26 дек – РИА Новости. Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших и пострадавших мирных жителей материальную помощь после обстрела ВСУ Льгова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Отдельно стоит упомянуть о материальной помощи. После обстрела Льгова, так же, как и в ситуации с трагедией в Рыльске, правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а раненым и пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм", – написал Хинштейн.
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курская область
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курская область, происшествия, александр хинштейн, льгов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Льгов
Семьям погибших при обстреле Льгова выплатят компенсацию

Хинштейн: семьям погибших при обстреле курского Льгова выплатят по 1,5 млн руб

© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
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КУРСК, 26 дек – РИА Новости. Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших и пострадавших мирных жителей материальную помощь после обстрела ВСУ Льгова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Отдельно стоит упомянуть о материальной помощи. После обстрела Льгова, так же, как и в ситуации с трагедией в Рыльске, правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а раненым и пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм", – написал Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлександр ХинштейнЛьгов
 
 
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