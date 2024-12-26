https://ria.ru/20241226/vsu-1991496285.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.12.2024

Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 10 населенных пунктов в Курской области, отразили две атаки, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:47:00+03:00

2024-12-26T16:47:00+03:00

2024-12-26T16:47:00+03:00

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александрия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 10 населенных пунктов в Курской области, отразили две атаки, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Павлова и Юнаковка в Сумской области.

https://ria.ru/20241226/svo-1991429944.html

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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины