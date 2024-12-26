https://ria.ru/20241226/vsu-1991496285.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.12.2024
Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 10 населенных пунктов в Курской области, отразили две атаки, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:47:00+03:00
2024-12-26T16:47:00+03:00
2024-12-26T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991082945_0:50:3551:2048_1920x0_80_0_0_239206b6aec7309f7847eaabefb21ed2.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 10 населенных пунктов в Курской области, отразили две атаки, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Павлова и Юнаковка в Сумской области.
https://ria.ru/20241226/svo-1991429944.html
курская область
россия
александрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991082945_820:0:3551:2048_1920x0_80_0_0_9735be33355c94d94297e8a68d8f1fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки "Север" отразили две атаки ВСУ в Курской области