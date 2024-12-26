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Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
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15:30 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/vsu-1991478277.html
Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ
Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ
Суд назначил жителю Владимирской области девять с половиной лет колонии строгого режима за попытку пересечения государственной границы РФ для участия в военных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:30:00+03:00
2024-12-26T15:30:00+03:00
происшествия
россия
украина
владимирская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимирский областной суд
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Суд назначил жителю Владимирской области девять с половиной лет колонии строгого режима за попытку пересечения государственной границы РФ для участия в военных действиях в составе вооруженного формирования Украины, сообщило журналистам УФСБ по региону. "Установлено, что в марте 2022 года фигурант, являясь противником принятого 24 февраля 2022 года президентом РФ Путиным В.В. решения о проведении специальной военной операции на территории Украины, по собственной инициативе принял решение перейти на сторону противника и участвовать в военных действиях в составе вооруженного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории Российской Федерации, входящего в состав вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Противоправную деятельность жителя города Вязники выявило и пресекло УФСБ по Владимирской области. По данным ведомства, мужчина в период с марта по декабрь 2022 года неоднократно направлял на электронную почту, используемую представителями вооруженного формирования, заполненную анкету, а затем принял решение выехать на территорию Украины, минуя пункты пропуска через госграницу РФ. В мае прошлого года его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской области. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на госизмену и на незаконное пересечение госграницы, уточняет УФСБ. "В декабре 2024 года Владимирским областным судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - отмечается в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241030/sud-1980953437.html
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происшествия, россия, украина, владимирская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимирский областной суд
Происшествия, Россия, Украина, Владимирская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимирский областной суд
Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ

Житель Владимирской области получил 9,5 лет за попытку перехода на сторону ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Суд назначил жителю Владимирской области девять с половиной лет колонии строгого режима за попытку пересечения государственной границы РФ для участия в военных действиях в составе вооруженного формирования Украины, сообщило журналистам УФСБ по региону.
"Установлено, что в марте 2022 года фигурант, являясь противником принятого 24 февраля 2022 года президентом РФ Путиным В.В. решения о проведении специальной военной операции на территории Украины, по собственной инициативе принял решение перейти на сторону противника и участвовать в военных действиях в составе вооруженного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории Российской Федерации, входящего в состав вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Противоправную деятельность жителя города Вязники выявило и пресекло УФСБ по Владимирской области. По данным ведомства, мужчина в период с марта по декабрь 2022 года неоднократно направлял на электронную почту, используемую представителями вооруженного формирования, заполненную анкету, а затем принял решение выехать на территорию Украины, минуя пункты пропуска через госграницу РФ.
В мае прошлого года его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской области. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на госизмену и на незаконное пересечение госграницы, уточняет УФСБ.
"В декабре 2024 года Владимирским областным судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - отмечается в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
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