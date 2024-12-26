https://ria.ru/20241226/vsu-1991478277.html

Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ

Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024

Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ

Суд назначил жителю Владимирской области девять с половиной лет колонии строгого режима за попытку пересечения государственной границы РФ для участия в военных... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:30:00+03:00

2024-12-26T15:30:00+03:00

2024-12-26T15:30:00+03:00

происшествия

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владимирская область

вооруженные силы украины

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владимирский областной суд

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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Суд назначил жителю Владимирской области девять с половиной лет колонии строгого режима за попытку пересечения государственной границы РФ для участия в военных действиях в составе вооруженного формирования Украины, сообщило журналистам УФСБ по региону. "Установлено, что в марте 2022 года фигурант, являясь противником принятого 24 февраля 2022 года президентом РФ Путиным В.В. решения о проведении специальной военной операции на территории Украины, по собственной инициативе принял решение перейти на сторону противника и участвовать в военных действиях в составе вооруженного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории Российской Федерации, входящего в состав вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Противоправную деятельность жителя города Вязники выявило и пресекло УФСБ по Владимирской области. По данным ведомства, мужчина в период с марта по декабрь 2022 года неоднократно направлял на электронную почту, используемую представителями вооруженного формирования, заполненную анкету, а затем принял решение выехать на территорию Украины, минуя пункты пропуска через госграницу РФ. В мае прошлого года его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской области. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на госизмену и на незаконное пересечение госграницы, уточняет УФСБ. "В декабре 2024 года Владимирским областным судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - отмечается в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241030/sud-1980953437.html

https://ria.ru/20241011/sud-1977608214.html

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происшествия, россия, украина, владимирская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимирский областной суд