Жителя Владимирской области осудили за попытку перехода на сторону ВСУ
Житель Владимирской области получил 9,5 лет за попытку перехода на сторону ВСУ
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Суд назначил жителю Владимирской области девять с половиной лет колонии строгого режима за попытку пересечения государственной границы РФ для участия в военных действиях в составе вооруженного формирования Украины, сообщило журналистам УФСБ по региону.
"Установлено, что в марте 2022 года фигурант, являясь противником принятого 24 февраля 2022 года президентом РФ Путиным В.В. решения о проведении специальной военной операции на территории Украины, по собственной инициативе принял решение перейти на сторону противника и участвовать в военных действиях в составе вооруженного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории Российской Федерации, входящего в состав вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Противоправную деятельность жителя города Вязники выявило и пресекло УФСБ по Владимирской области. По данным ведомства, мужчина в период с марта по декабрь 2022 года неоднократно направлял на электронную почту, используемую представителями вооруженного формирования, заполненную анкету, а затем принял решение выехать на территорию Украины, минуя пункты пропуска через госграницу РФ.
В мае прошлого года его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской области. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на госизмену и на незаконное пересечение госграницы, уточняет УФСБ.
"В декабре 2024 года Владимирским областным судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - отмечается в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.