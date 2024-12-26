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Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/vsu-1991472176.html
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 26.12.2024
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
Дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области, один из них взорвался в центре города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:07:00+03:00
2024-12-26T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области, один из них взорвался в центре города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Нацисты проводят массированную атаку дронами-камикадзе на город Каменка-Днепровская в Запорожской области. На данный момент один БПЛА был подавлен ПВО России и лежит на земле, другой взорвался в центре города", - написал Рогов.По его словам, еще несколько вражеских БПЛА находятся в небе, велика вероятность повторной атаки дронов-камикадзе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991360814.html
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую

Рогов: дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области, один из них взорвался в центре города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«
"Нацисты проводят массированную атаку дронами-камикадзе на город Каменка-Днепровская в Запорожской области. На данный момент один БПЛА был подавлен ПВО России и лежит на земле, другой взорвался в центре города", - написал Рогов.
По его словам, еще несколько вражеских БПЛА находятся в небе, велика вероятность повторной атаки дронов-камикадзе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Вчера, 07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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