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Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 26.12.2024
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
Дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области, один из них взорвался в центре города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:07:00+03:00
2024-12-26T15:07:00+03:00
2024-12-26T15:07:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области, один из них взорвался в центре города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Нацисты проводят массированную атаку дронами-камикадзе на город Каменка-Днепровская в Запорожской области. На данный момент один БПЛА был подавлен ПВО России и лежит на земле, другой взорвался в центре города", - написал Рогов.По его словам, еще несколько вражеских БПЛА находятся в небе, велика вероятность повторной атаки дронов-камикадзе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
Рогов: дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области