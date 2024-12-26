https://ria.ru/20241226/vsu-1991472176.html

Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую

Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 26.12.2024

Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую

Дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области, один из них взорвался в центре города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:07:00+03:00

2024-12-26T15:07:00+03:00

2024-12-26T15:07:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ массово атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области, один из них взорвался в центре города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Нацисты проводят массированную атаку дронами-камикадзе на город Каменка-Днепровская в Запорожской области. На данный момент один БПЛА был подавлен ПВО России и лежит на земле, другой взорвался в центре города", - написал Рогов.По его словам, еще несколько вражеских БПЛА находятся в небе, велика вероятность повторной атаки дронов-камикадзе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991360814.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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