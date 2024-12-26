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Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро - РИА Новости, 26.12.2024
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07:04 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/volodin-1991360440.html
Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро
Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро - РИА Новости, 26.12.2024
Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:04:00+03:00
2024-12-26T07:04:00+03:00
политика
россия
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венесуэла
вячеслав володин
николас мадуро
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе, сообщили РИА Новости в МИД России. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится 10 января 2025 года в Каракасе, будет представлять председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html
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политика, россия, каракас, венесуэла, вячеслав володин, николас мадуро, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Каракас, Венесуэла, Вячеслав Володин, Николас Мадуро, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро

Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро 10 января 2025 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе, сообщили РИА Новости в МИД России.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится 10 января 2025 года в Каракасе, будет представлять председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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ПолитикаРоссияКаракасВенесуэлаВячеслав ВолодинНиколас МадуроВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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