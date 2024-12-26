https://ria.ru/20241226/volodin-1991360440.html

Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро

Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро - РИА Новости, 26.12.2024

Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T07:04:00+03:00

2024-12-26T07:04:00+03:00

2024-12-26T07:04:00+03:00

политика

россия

каракас

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вячеслав володин

николас мадуро

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе, сообщили РИА Новости в МИД России. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится 10 января 2025 года в Каракасе, будет представлять председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, каракас, венесуэла, вячеслав володин, николас мадуро, владимир путин, госдума рф