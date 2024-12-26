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Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье - РИА Новости, 26.12.2024
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05:20 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/vladivostok-1991356812.html
Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье
Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье - РИА Новости, 26.12.2024
Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье
Военные моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) организовали экстренную эвакуацию женщины с признаками инсульта с острова Попова во Владивосток на спасательном... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:20:00+03:00
2024-12-26T05:20:00+03:00
владивосток
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Военные моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) организовали экстренную эвакуацию женщины с признаками инсульта с острова Попова во Владивосток на спасательном катере, сообщает ТОФ. Отмечается, что в ночь с 25 на 26 декабря оперативному дежурному ТОФ поступила информация о необходимости срочной доставки бригады медицинской помощи на остров Попова (входит в состав Владивостокского городского округа) для оказания помощи женщине с признаками инсульта. "Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял решение о выделении дежурного спасательного катера "Виталий Теплов" для доставки врачебно-сестринской бригады и последующей эвакуации больной с проведением реанимационных мероприятий во время движения во Владивосток. Военные моряки обеспечили доставку пациента в лечебное учреждение с соблюдением правила "золотого часа" - это первые три часа от развития заболевания, когда пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241218/samolety-1989820956.html
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владивосток, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, общество
Владивосток, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России, Общество
Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье

С острова Попова эвакуировали женщину с инсультом на спасательном катере ТОФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский залив во Владивостоке
Амурский залив во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский залив во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Военные моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) организовали экстренную эвакуацию женщины с признаками инсульта с острова Попова во Владивосток на спасательном катере, сообщает ТОФ.
Отмечается, что в ночь с 25 на 26 декабря оперативному дежурному ТОФ поступила информация о необходимости срочной доставки бригады медицинской помощи на остров Попова (входит в состав Владивостокского городского округа) для оказания помощи женщине с признаками инсульта.
"Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял решение о выделении дежурного спасательного катера "Виталий Теплов" для доставки врачебно-сестринской бригады и последующей эвакуации больной с проведением реанимационных мероприятий во время движения во Владивосток. Военные моряки обеспечили доставку пациента в лечебное учреждение с соблюдением правила "золотого часа" - это первые три часа от развития заболевания, когда пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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ВладивостокВиктор ЛиинаТихоокеанский флот ВМФ РоссииОбщество
 
 
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