https://ria.ru/20241226/vladivostok-1991356812.html

Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье

Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье - РИА Новости, 26.12.2024

Моряки ТОФ эвакуировали женщину с инсультом с острова в Приморье

Военные моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) организовали экстренную эвакуацию женщины с признаками инсульта с острова Попова во Владивосток на спасательном... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T05:20:00+03:00

2024-12-26T05:20:00+03:00

2024-12-26T05:20:00+03:00

владивосток

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Военные моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) организовали экстренную эвакуацию женщины с признаками инсульта с острова Попова во Владивосток на спасательном катере, сообщает ТОФ. Отмечается, что в ночь с 25 на 26 декабря оперативному дежурному ТОФ поступила информация о необходимости срочной доставки бригады медицинской помощи на остров Попова (входит в состав Владивостокского городского округа) для оказания помощи женщине с признаками инсульта. "Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял решение о выделении дежурного спасательного катера "Виталий Теплов" для доставки врачебно-сестринской бригады и последующей эвакуации больной с проведением реанимационных мероприятий во время движения во Владивосток. Военные моряки обеспечили доставку пациента в лечебное учреждение с соблюдением правила "золотого часа" - это первые три часа от развития заболевания, когда пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241218/samolety-1989820956.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, общество