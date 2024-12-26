https://ria.ru/20241226/vengriya-1991566047.html

Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других

Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других - РИА Новости, 26.12.2024

Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других

Венгрия, несмотря на свой малый размер, является примеров для других стран в отстаивании своей позиции о необходимости мирного урегулирования на Украине, заявил РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T23:01:00+03:00

2024-12-26T23:01:00+03:00

2024-12-26T23:24:00+03:00

в мире

украина

венгрия

тамаш шуйок

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 26 дек - РИА Новости. Венгрия, несмотря на свой малый размер, является примеров для других стран в отстаивании своей позиции о необходимости мирного урегулирования на Украине, заявил венгерский президент Тамаш Шуйок. Он подчеркнул, что венгерская нация "уже много лет сталкивается с угрозами безопасности из-за военных конфликтов" и должна держаться вместе, в том числе с теми соотечественниками, кто живет за пределами страны, как венгры Закарпатья. "Мы хорошо знаем, что в глобальных процессах мы можем быть лишь фактором, соответствующим нашему весу, но всё же та решимость, которую мы сообща показываем в этом вопросе (урегулирования конфликта на Украине - ред.) имеет значение и является примером для других наций", - сказал Шуйок в рождественском обращении, которое транслировал телеканал М1. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что председательство Венгрии в Евросоюзе запомнят надолго, потому что Будапешту удалось добиться прогресса в ряде острых политических проблем, таких как конфликт на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим его итогом венгерский премьер назвал "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине, о которых полгода назад "никто не хотел слышать".

https://ria.ru/20241221/vengrija-1990573685.html

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в мире, украина, венгрия, тамаш шуйок, виктор орбан