Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других
Шуйок назвал Венгрию примером для других стран в отстаивании позиции по Украине
© AP Photo / Denes ErdosТамаш Шуйок
© AP Photo / Denes Erdos
Тамаш Шуйок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 дек - РИА Новости. Венгрия, несмотря на свой малый размер, является примеров для других стран в отстаивании своей позиции о необходимости мирного урегулирования на Украине, заявил венгерский президент Тамаш Шуйок.
Он подчеркнул, что венгерская нация "уже много лет сталкивается с угрозами безопасности из-за военных конфликтов" и должна держаться вместе, в том числе с теми соотечественниками, кто живет за пределами страны, как венгры Закарпатья.
"Мы хорошо знаем, что в глобальных процессах мы можем быть лишь фактором, соответствующим нашему весу, но всё же та решимость, которую мы сообща показываем в этом вопросе (урегулирования конфликта на Украине - ред.) имеет значение и является примером для других наций", - сказал Шуйок в рождественском обращении, которое транслировал телеканал М1.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что председательство Венгрии в Евросоюзе запомнят надолго, потому что Будапешту удалось добиться прогресса в ряде острых политических проблем, таких как конфликт на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим его итогом венгерский премьер назвал "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине, о которых полгода назад "никто не хотел слышать".
В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину
21 декабря, 10:19