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Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других - РИА Новости, 26.12.2024
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23:01 26.12.2024 (обновлено: 23:24 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/vengriya-1991566047.html
Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других
Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других - РИА Новости, 26.12.2024
Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других
Венгрия, несмотря на свой малый размер, является примеров для других стран в отстаивании своей позиции о необходимости мирного урегулирования на Украине, заявил РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T23:01:00+03:00
2024-12-26T23:24:00+03:00
в мире
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венгрия
тамаш шуйок
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БУДАПЕШТ, 26 дек - РИА Новости. Венгрия, несмотря на свой малый размер, является примеров для других стран в отстаивании своей позиции о необходимости мирного урегулирования на Украине, заявил венгерский президент Тамаш Шуйок. Он подчеркнул, что венгерская нация "уже много лет сталкивается с угрозами безопасности из-за военных конфликтов" и должна держаться вместе, в том числе с теми соотечественниками, кто живет за пределами страны, как венгры Закарпатья. "Мы хорошо знаем, что в глобальных процессах мы можем быть лишь фактором, соответствующим нашему весу, но всё же та решимость, которую мы сообща показываем в этом вопросе (урегулирования конфликта на Украине - ред.) имеет значение и является примером для других наций", - сказал Шуйок в рождественском обращении, которое транслировал телеканал М1. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что председательство Венгрии в Евросоюзе запомнят надолго, потому что Будапешту удалось добиться прогресса в ряде острых политических проблем, таких как конфликт на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим его итогом венгерский премьер назвал "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине, о которых полгода назад "никто не хотел слышать".
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в мире, украина, венгрия, тамаш шуйок, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Тамаш Шуйок, Виктор Орбан
Президент Венгрии назвал позицию Будапешта по Украине примером для других

Шуйок назвал Венгрию примером для других стран в отстаивании позиции по Украине

© AP Photo / Denes ErdosТамаш Шуйок
Тамаш Шуйок - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Тамаш Шуйок. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 дек - РИА Новости. Венгрия, несмотря на свой малый размер, является примеров для других стран в отстаивании своей позиции о необходимости мирного урегулирования на Украине, заявил венгерский президент Тамаш Шуйок.
Он подчеркнул, что венгерская нация "уже много лет сталкивается с угрозами безопасности из-за военных конфликтов" и должна держаться вместе, в том числе с теми соотечественниками, кто живет за пределами страны, как венгры Закарпатья.
"Мы хорошо знаем, что в глобальных процессах мы можем быть лишь фактором, соответствующим нашему весу, но всё же та решимость, которую мы сообща показываем в этом вопросе (урегулирования конфликта на Украине - ред.) имеет значение и является примером для других наций", - сказал Шуйок в рождественском обращении, которое транслировал телеканал М1.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что председательство Венгрии в Евросоюзе запомнят надолго, потому что Будапешту удалось добиться прогресса в ряде острых политических проблем, таких как конфликт на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим его итогом венгерский премьер назвал "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине, о которых полгода назад "никто не хотел слышать".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину
21 декабря, 10:19
 
В миреУкраинаВенгрияТамаш ШуйокВиктор Орбан
 
 
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