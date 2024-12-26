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ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка - РИА Новости, 26.12.2024
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11:44 26.12.2024 (обновлено: 12:07 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/vaktsina-1991405080.html
ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка
ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка - РИА Новости, 26.12.2024
ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка, не имеющей... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:44:00+03:00
2024-12-26T12:07:00+03:00
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка, не имеющей аналогов в России, сообщается в Telegram-канале ведомства."Федеральным медико-биологическим агентством получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции",- говорится в сообщении.Разрабатываемая вакцина защищает одновременно от пяти видов менингококка, отметили в ведомстве. Единственной зарегистрированной пятивалентной вакциной с аналогичным составом является американский препарат, одобренный FDA в конце прошлого года, пояснили в ФМБА.В рамках проведенных доклинических исследований доказаны безопасность, иммуногенные и защитные свойства вакцины, уточнили в ведомстве.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество, Россия
ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка

ФМБА получило разрешение на клинические исследования вакцины против менингококка

© Фото : ФМБА России/TelegramФедеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : ФМБА России/Telegram
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка, не имеющей аналогов в России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Федеральным медико-биологическим агентством получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции",- говорится в сообщении.
© Фото : ФМБА России/TelegramФедеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : ФМБА России/Telegram
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка
Разрабатываемая вакцина защищает одновременно от пяти видов менингококка, отметили в ведомстве. Единственной зарегистрированной пятивалентной вакциной с аналогичным составом является американский препарат, одобренный FDA в конце прошлого года, пояснили в ФМБА.
В рамках проведенных доклинических исследований доказаны безопасность, иммуногенные и защитные свойства вакцины, уточнили в ведомстве.
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