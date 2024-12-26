https://ria.ru/20241226/vaktsina-1991405080.html

ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка

ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка - РИА Новости, 26.12.2024

ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка, не имеющей... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:44:00+03:00

2024-12-26T11:44:00+03:00

2024-12-26T12:07:00+03:00

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка, не имеющей аналогов в России, сообщается в Telegram-канале ведомства."Федеральным медико-биологическим агентством получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции",- говорится в сообщении.Разрабатываемая вакцина защищает одновременно от пяти видов менингококка, отметили в ведомстве. Единственной зарегистрированной пятивалентной вакциной с аналогичным составом является американский препарат, одобренный FDA в конце прошлого года, пояснили в ФМБА.В рамках проведенных доклинических исследований доказаны безопасность, иммуногенные и защитные свойства вакцины, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия