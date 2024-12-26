ФМБА разрешили проводить клинические исследования вакцины от менингококка
ФМБА получило разрешение на клинические исследования вакцины против менингококка
© Фото : ФМБА России/TelegramФедеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка, не имеющей аналогов в России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Федеральным медико-биологическим агентством получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции",- говорится в сообщении.
© Фото : ФМБА России/TelegramФедеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против менингококка
Разрабатываемая вакцина защищает одновременно от пяти видов менингококка, отметили в ведомстве. Единственной зарегистрированной пятивалентной вакциной с аналогичным составом является американский препарат, одобренный FDA в конце прошлого года, пояснили в ФМБА.
В рамках проведенных доклинических исследований доказаны безопасность, иммуногенные и защитные свойства вакцины, уточнили в ведомстве.