https://ria.ru/20241226/uzbekistan-1991492624.html
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития - РИА Новости, 26.12.2024
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития
Узбекистан в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития (ЕАБР), заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на заседании... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:33:00+03:00
2024-12-26T16:33:00+03:00
2024-12-26T16:33:00+03:00
экономика
узбекистан
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евразийский экономический союз
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в мире
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Узбекистан в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития (ЕАБР), заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном составе. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС. "Для формирования надёжных финансовых источников продвижения совместных проектов в начале следующего года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития" - сказал Мирзиёев. Президент Узбекистана сообщил, что республика подключилась и намерена активно участвовать в отраслевых программах стран ЕАЭС в области цифровизации торговли, грузоперевозок, внедрении электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями. "Кроме того, правительство Узбекистана готовится к очередному четвертому заседанию совместной рабочей группы (с Евразийской экономической комиссией ред.). Предлагаем провести эту встречу в Узбекистане в марте следующего года", - добавил Мирзиеев.
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экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, евразийский банк развития, евразийская экономическая комиссия, в мире
Экономика, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз, Евразийский банк развития, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития
Президент Мирзиеев: Узбекистан в начале 2025 года планирует вступить в ЕАБР