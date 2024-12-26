Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/uzbekistan-1991492624.html
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития - РИА Новости, 26.12.2024
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития
Узбекистан в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития (ЕАБР), заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на заседании... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:33:00+03:00
2024-12-26T16:33:00+03:00
экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
евразийский экономический союз
евразийский банк развития
евразийская экономическая комиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_0:198:3033:1904_1920x0_80_0_0_0f5e258d43071fc9bd3a7bb569b002da.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Узбекистан в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития (ЕАБР), заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном составе. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС. "Для формирования надёжных финансовых источников продвижения совместных проектов в начале следующего года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития" - сказал Мирзиёев. Президент Узбекистана сообщил, что республика подключилась и намерена активно участвовать в отраслевых программах стран ЕАЭС в области цифровизации торговли, грузоперевозок, внедрении электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями. "Кроме того, правительство Узбекистана готовится к очередному четвертому заседанию совместной рабочей группы (с Евразийской экономической комиссией ред.). Предлагаем провести эту встречу в Узбекистане в марте следующего года", - добавил Мирзиеев.
https://ria.ru/20241212/pobeda-1988806888.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_251dc2e039b6eaab9480263e23832dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, евразийский банк развития, евразийская экономическая комиссия, в мире
Экономика, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз, Евразийский банк развития, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития

Президент Мирзиеев: Узбекистан в начале 2025 года планирует вступить в ЕАБР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Узбекистан в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития (ЕАБР), заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном составе.
Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
"Для формирования надёжных финансовых источников продвижения совместных проектов в начале следующего года планирует завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития" - сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана сообщил, что республика подключилась и намерена активно участвовать в отраслевых программах стран ЕАЭС в области цифровизации торговли, грузоперевозок, внедрении электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями. "Кроме того, правительство Узбекистана готовится к очередному четвертому заседанию совместной рабочей группы (с Евразийской экономической комиссией ред.). Предлагаем провести эту встречу в Узбекистане в марте следующего года", - добавил Мирзиеев.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ
12 декабря, 13:27
 
ЭкономикаУзбекистанШавкат МирзиеевЕвразийский экономический союзЕвразийский банк развитияЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала