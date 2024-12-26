Американский экс-дипломат рассказал о стратегии Запада по Украине
Экс-дипломат Джатрас: Запад не может предложить России урегулирование на Украине
© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Запад не способен предложить России реальное и устойчивое урегулирование конфликта на Украине, поскольку его политика направлена на сохранение собственного доминирования в Европе и подготовку к новым фронтам противостояния, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.
"Шансы на улучшение отношений все еще есть. Но посмотрите, что происходит. Когда Уинстон Черчилль стал премьер-министром Великобритании, он сказал, что пришел к власти не для того, чтобы наблюдать за ликвидацией Британской империи. Так и Трамп не стал президентом, чтобы управлять ликвидацией Американской империи. Он хочет избежать поражения на Украине. Его цель – заморозить конфликт, то есть добиться прекращения огня", – отметил Джатрас.
По его словам, США стремятся избежать полного краха Украины, который стал бы катастрофой для НАТО и мог бы привести к распаду альянса. "Они не могут себе этого позволить, так как имеют другие цели: они хотят атаковать Иран, затем перейти к конфликту с Китаем. Поэтому их стратегия такова: "Давайте заморозим Украину, избежим полного поражения, заявим, что мы якобы победили, и перейдем к другим фронтам", – пояснил он.
Джатрас подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции России. "Президент (Владимир) Путин, господин (Дмитрий) Медведев и другие российские лидеры ясно дали понять, что они не хотят еще одного перемирия или соглашения, подобного Минску, которое все равно не будет соблюдаться Западом. Им нужно реальное, прочное и постоянное мирное урегулирование", – сказал он.
Однако, по мнению экс-дипломата, Запад не способен предложить России такое урегулирование. "Вашингтонский аппарат просто не способен на это. Если бы они предложили что-то подобное, то потеряли бы свою роль "палача" в Европе, а они хотят сохранить эту позицию, пока переключаются на другие фронты", – добавил он.
Джатрас отметил, что Россия, вероятно, столкнется с предложением очередного соглашения, аналогичного Минску-3 или обновленной версии договоренностей в Стамбуле. "Это будет то же самое: Россия должна будет сразу отказаться от своих военных преимуществ в обмен на обещания, которые, конечно же, не будут выполнены", – заключил он.
Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском сенате.