https://ria.ru/20241226/ukraina-1991483283.html

В Киеве назвали размер помощи, полученной от Токио

В Киеве назвали размер помощи, полученной от Токио - РИА Новости, 26.12.2024

В Киеве назвали размер помощи, полученной от Токио

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что Киев получил от Японии в ноябре-декабре 1,2 миллиарда долларов на проекты в социальной,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:48:00+03:00

2024-12-26T15:48:00+03:00

2024-12-26T15:48:00+03:00

украина

киев

япония

денис шмыгаль

всемирный банк

мвф

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что Киев получил от Японии в ноябре-декабре 1,2 миллиарда долларов на проекты в социальной, медицинской и образовательной сферах. "Украина получила около 1,2 миллиарда долларов от Японии через проекты Всемирного банка. Средства поступили в ноябре-декабре и направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной сферах, восстановление и поддержку бизнеса", - написал Шмыгаль. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, япония, денис шмыгаль, всемирный банк, мвф