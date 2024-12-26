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Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 26.12.2024 (обновлено: 11:17 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991398019.html
Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине
Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине
Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей", - сказал Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
украина
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украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Россия
Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине

Лавров: в договоренностях по Украине нужен механизм невозможности их нарушения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей", - сказал Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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20 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваРоссия
 
 
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