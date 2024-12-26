https://ria.ru/20241226/ukraina-1991398019.html
Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине
Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине
Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:12:00+03:00
2024-12-26T11:12:00+03:00
2024-12-26T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей", - сказал Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине
Лавров: в договоренностях по Украине нужен механизм невозможности их нарушения