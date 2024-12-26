https://ria.ru/20241226/ukraina-1991398019.html

Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине

Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине - РИА Новости, 26.12.2024

Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине

Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:12:00+03:00

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специальная военная операция на украине

украина

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей", - сказал Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия