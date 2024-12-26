https://ria.ru/20241226/ukraina-1991348170.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T01:28:00+03:00

2024-12-26T01:28:00+03:00

2024-12-26T01:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Киевской области воздушная тревога была объявлена в 00.55 мск, а в Черниговской, Полтавской и Черкасской областях сигнал тревоги звучит больше часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241224/provalilsya-1991040665.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины