Гагин назвал убийство Киевом Кириллова актом отчаяния
Гагин назвал убийство Кириллова актом отчаяния украинских спецслужб
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Убийство начальника войск радиационно-химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - это акт отчаяния украинских спецслужб, киевский режим, не способный добиться серьезных результатов на линии фронта, пытается "перенести войну" в российский тыл, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Убийство Кириллова - безусловно, террористический акт, скажем, такой акт отчаяния украинских спецслужб. Опять же это связано с тем, что они не могут добиться серьезных каких-то результатов на линии фронта и пытаются перенести войну в наш тыл. Это не первое заказное политическое, на мой взгляд, убийство", - сказал Гагин.
Он выразил надежду, что российские спецслужбы будут пресекать подобные действия в дальнейшем.
"Генерал участвовал во многих важных мероприятиях по обличению Украины в наличии лабораторий с химическим оружием, с биологическим оружием. Офицер имел огромное значение в министерстве обороны, он пользовался уважением. Надо сказать, это серьезные потери. Повторюсь, что это просто акт терроризма, это заказное убийство", - подчеркнул он.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью Кириллова напомнила, что он много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации
МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова
17 декабря, 21:12