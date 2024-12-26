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Гагин назвал убийство Киевом Кириллова актом отчаяния - РИА Новости, 26.12.2024
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07:00 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html
Гагин назвал убийство Киевом Кириллова актом отчаяния
Гагин назвал убийство Киевом Кириллова актом отчаяния - РИА Новости, 26.12.2024
Гагин назвал убийство Киевом Кириллова актом отчаяния
Убийство начальника войск радиационно-химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - это акт отчаяния украинских спецслужб,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:00:00+03:00
2024-12-26T07:00:00+03:00
россия
украина
москва
игорь кириллов
ян гагин
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Убийство начальника войск радиационно-химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - это акт отчаяния украинских спецслужб, киевский режим, не способный добиться серьезных результатов на линии фронта, пытается "перенести войну" в российский тыл, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Убийство Кириллова - безусловно, террористический акт, скажем, такой акт отчаяния украинских спецслужб. Опять же это связано с тем, что они не могут добиться серьезных каких-то результатов на линии фронта и пытаются перенести войну в наш тыл. Это не первое заказное политическое, на мой взгляд, убийство", - сказал Гагин. Он выразил надежду, что российские спецслужбы будут пресекать подобные действия в дальнейшем. "Генерал участвовал во многих важных мероприятиях по обличению Украины в наличии лабораторий с химическим оружием, с биологическим оружием. Офицер имел огромное значение в министерстве обороны, он пользовался уважением. Надо сказать, это серьезные потери. Повторюсь, что это просто акт терроризма, это заказное убийство", - подчеркнул он. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью Кириллова напомнила, что он много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации
https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html
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россия, украина, москва, игорь кириллов, ян гагин, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, киев, в мире
Россия, Украина, Москва, Игорь Кириллов, Ян Гагин, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Киев, В мире
Гагин назвал убийство Киевом Кириллова актом отчаяния

Гагин назвал убийство Кириллова актом отчаяния украинских спецслужб

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Убийство начальника войск радиационно-химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - это акт отчаяния украинских спецслужб, киевский режим, не способный добиться серьезных результатов на линии фронта, пытается "перенести войну" в российский тыл, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Убийство Кириллова - безусловно, террористический акт, скажем, такой акт отчаяния украинских спецслужб. Опять же это связано с тем, что они не могут добиться серьезных каких-то результатов на линии фронта и пытаются перенести войну в наш тыл. Это не первое заказное политическое, на мой взгляд, убийство", - сказал Гагин.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Убийство Кириллова выдает террористическую сущность Киева, заявил Небензя
21 декабря, 00:14
Он выразил надежду, что российские спецслужбы будут пресекать подобные действия в дальнейшем.
"Генерал участвовал во многих важных мероприятиях по обличению Украины в наличии лабораторий с химическим оружием, с биологическим оружием. Офицер имел огромное значение в министерстве обороны, он пользовался уважением. Надо сказать, это серьезные потери. Повторюсь, что это просто акт терроризма, это заказное убийство", - подчеркнул он.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью Кириллова напомнила, что он много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова
17 декабря, 21:12
 
РоссияУкраинаМоскваИгорь КирилловЯн ГагинМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеКиевВ мире
 
 
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