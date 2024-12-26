https://ria.ru/20241226/tsivilizatsii-1991358412.html

"Следующие десять лет": ученый выступил с заявлением о внеземной жизни

"Следующие десять лет": ученый выступил с заявлением о внеземной жизни - РИА Новости, 26.12.2024

"Следующие десять лет": ученый выступил с заявлением о внеземной жизни

Возможности современной науки позволят оценить возможное число внеземных цивилизаций в ближайшие десятилетия, заявил профессор физики и астрономии Рочестерского РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T06:15:00+03:00

2024-12-26T06:15:00+03:00

2024-12-26T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Возможности современной науки позволят оценить возможное число внеземных цивилизаций в ближайшие десятилетия, заявил профессор физики и астрономии Рочестерского университета Адам Франк в интервью американскому блогеру Алексею Фридману."Удивительная вещь, но после двух с половиной тысячелетий криков <...> друг на друга по этому поводу у нас действительно появилась возможность ответить на этот вопрос (о числе внеземных цивилизаций. — Прим. ред.). В следующие 10, 20, 30 лет у нас будут данные, подходящие для ответа на него", — заявил эксперт.По словам ученого, астрономы вполне могут не найти внеземной жизни за обозначенный им период, но изучение похожих на Землю планет позволит постепенно оценить масштабы распространения жизни во вселенной."Если у природы нет какого-то предубеждения против цивилизации, то мы не первые, с кем такое случалось. Это случалось где-то еще в космической истории", — подчеркнул он.В рассекреченном отчете Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) Пентагона за 2024 год сообщалось, что, по итогам изучения 118 аномальных явлений, ведомство так и не смогло найти следов наличия внеземной активности, живых существ или технологий. Были проанализированы дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. При этом утверждается, что и они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни.

https://ria.ru/20240724/kosmonavt-1961663118.html

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