"Следующие десять лет": ученый выступил с заявлением о внеземной жизни
Астрофизик Франк: ученые могут узнать число внеземных цивилизаций за 10-20 лет
© iStock.com / shulzИзображение Земли
© iStock.com / shulz
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Возможности современной науки позволят оценить возможное число внеземных цивилизаций в ближайшие десятилетия, заявил профессор физики и астрономии Рочестерского университета Адам Франк в интервью американскому блогеру Алексею Фридману.
"Удивительная вещь, но после двух с половиной тысячелетий криков <...> друг на друга по этому поводу у нас действительно появилась возможность ответить на этот вопрос (о числе внеземных цивилизаций. — Прим. ред.). В следующие 10, 20, 30 лет у нас будут данные, подходящие для ответа на него", — заявил эксперт.
По словам ученого, астрономы вполне могут не найти внеземной жизни за обозначенный им период, но изучение похожих на Землю планет позволит постепенно оценить масштабы распространения жизни во вселенной.
"Если у природы нет какого-то предубеждения против цивилизации, то мы не первые, с кем такое случалось. Это случалось где-то еще в космической истории", — подчеркнул он.
В рассекреченном отчете Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) Пентагона за 2024 год сообщалось, что, по итогам изучения 118 аномальных явлений, ведомство так и не смогло найти следов наличия внеземной активности, живых существ или технологий. Были проанализированы дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. При этом утверждается, что и они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни.