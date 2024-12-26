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Подразделения "Центра" отразили 11 контратак ВСУ
Подразделения "Центра" отразили 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
Подразделения "Центра" отразили 11 контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:50:00+03:00
2024-12-26T12:50:00+03:00
2024-12-26T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и Senator канадского производства, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новоукраинка, Новотроицкое, Надеждинка, Дзержинск, Щербиновка, Петровского, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Отражено 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и Senator канадского производства, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html
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сша, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" отразили 11 контратак ВСУ
ВСУ потеряли более 490 военных в зоне действий группировки "Центр"