https://ria.ru/20241226/tramp-1991496055.html

Axios назвал самые частые предвыборные обещания Трампа

Axios назвал самые частые предвыборные обещания Трампа - РИА Новости, 26.12.2024

Axios назвал самые частые предвыборные обещания Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп среди обещаний, которые он намерен претворить в жизнь в первый же день своего президентства, чаще других называл... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:46:00+03:00

2024-12-26T16:46:00+03:00

2024-12-26T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп среди обещаний, которые он намерен претворить в жизнь в первый же день своего президентства, чаще других называл урегулирование конфликта на Украине, на втором месте - закрытие границ, пишет американский портал Axios.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Издание проанализировало 122 заявления, пресс-конференцию и интервью Трампа за период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года. Выяснилось, что чаще всего за этот период будущий американский лидер обещал урегулировать конфликт на Украине – 33 раза. Следом, среди прочего, идет план закрыть границы США (32 упоминания) и осуществить массовую депортацию нелегалов (25 упоминаний). Axios также отмечает, что многие масштабные планы Трампа потребуют поддержки Конгресса. Другие обещания кажутся "гиперболизированными", что признал и сам будущий президент США. В частности, утверждает издание, в последнее время Трамп с меньшим энтузиазмом возвращается к прежним заявлениям о прекращении украинского конфликта в течение суток после вступления в должность, признавая сложность вопроса.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины