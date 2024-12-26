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Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад - РИА Новости, 26.12.2024
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12:26 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tramp-1991417081.html
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад - РИА Новости, 26.12.2024
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад
Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:26:00+03:00
2024-12-26T12:26:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных, пожелав им "катиться в ад". Белый дом сообщил 23 декабря, что Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. "А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу (им - ред.): катитесь в ад!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. В своем поздравлении будущий американский лидер также поздравил с христианским праздником своих коллег из Демократической партии, назвав их "сумасшедшими радикально-левыми" политиками. Ранее Трамп в поздравлении с Рождеством описал преимущества включения Канады в состав Штатов и пообещал американское присутствие в Гренландии. Трамп в канун Рождества заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, раскритиковав действующего американского лидера Джо Байдена, который смягчил наказание для приговоренных к высшей мере.
https://ria.ru/20241226/tramp-1991350589.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990744989.html
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в мире, сша, канада, гренландия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Канада, Гренландия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад

Трамп в рождественском поздравлении пожелал помилованным Байденом катиться в ад

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных, пожелав им "катиться в ад".
Белый дом сообщил 23 декабря, что Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.
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Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США
Вчера, 02:45
"А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу (им - ред.): катитесь в ад!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В своем поздравлении будущий американский лидер также поздравил с христианским праздником своих коллег из Демократической партии, назвав их "сумасшедшими радикально-левыми" политиками.
Ранее Трамп в поздравлении с Рождеством описал преимущества включения Канады в состав Штатов и пообещал американское присутствие в Гренландии.
Трамп в канун Рождества заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, раскритиковав действующего американского лидера Джо Байдена, который смягчил наказание для приговоренных к высшей мере.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства
22 декабря, 21:35
 
В миреСШАКанадаГренландияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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