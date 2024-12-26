https://ria.ru/20241226/tramp-1991417081.html

Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад

Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад - РИА Новости, 26.12.2024

Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад

Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных, пожелав им "катиться в ад". Белый дом сообщил 23 декабря, что Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. "А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу (им - ред.): катитесь в ад!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. В своем поздравлении будущий американский лидер также поздравил с христианским праздником своих коллег из Демократической партии, назвав их "сумасшедшими радикально-левыми" политиками. Ранее Трамп в поздравлении с Рождеством описал преимущества включения Канады в состав Штатов и пообещал американское присутствие в Гренландии. Трамп в канун Рождества заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, раскритиковав действующего американского лидера Джо Байдена, который смягчил наказание для приговоренных к высшей мере.

https://ria.ru/20241226/tramp-1991350589.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990744989.html

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в мире, сша, канада, гренландия, дональд трамп, джо байден