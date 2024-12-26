https://ria.ru/20241226/tobolsk-1991387557.html

В Тобольске детей, отравившихся хлором в бассейне, выписали из больницы

В Тобольске детей, отравившихся хлором в бассейне, выписали из больницы - РИА Новости, 26.12.2024

В Тобольске детей, отравившихся хлором в бассейне, выписали из больницы

Все 15 детей, отравившиеся парами хлора в бассейне в Тобольске Тюменской области, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:27:00+03:00

2024-12-26T10:27:00+03:00

2024-12-26T10:27:00+03:00

происшествия

тобольск

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Все 15 детей, отравившиеся парами хлора в бассейне в Тобольске Тюменской области, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. По данным областных СК и прокуратуры, 21 декабря в Тобольске после купания в бассейне были госпитализированы 15 детей и двое взрослых с диагнозом "острое отравление парами хлора". Состояние детей медики оценивали как средней степени тяжести, взрослых пациентов после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Позже депздрав уточнял, что состояние пострадавших стабильное, их готовили к выписке. "У нас в учреждении было госпитализировано 15 несовершеннолетних, в понедельник всех выписали", – сказала собеседница агентства. После происшествия СК по региону завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В среду фигуранта дела – 53-летнего владельца базы отдыха в Тобольске, где отравились дети – арестовали до 22 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241224/utrennik-1990947966.html

https://ria.ru/20241225/otravlenie-1991259108.html

тобольск

тюменская область

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происшествия, тобольск, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)