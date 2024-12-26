https://ria.ru/20241226/telematika-1991480989.html

Дороги в Татарстане оборудовали российским ИТ-решением "Свободный поток"

Дороги в Татарстане оборудовали российским ИТ-решением "Свободный поток" - РИА Новости, 26.12.2024

Дороги в Татарстане оборудовали российским ИТ-решением "Свободный поток"

Концерн "Телематика" оборудовал собственной безбарьерной системой оплаты "Свободный поток" на основе искусственного интеллекта две платные автодороги,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:59:00+03:00

2024-12-26T16:59:00+03:00

2024-12-26T16:59:00+03:00

россия

казань

марат хуснуллин

рустам минниханов

дороги

экономика

технологии

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Концерн "Телематика" оборудовал собственной безбарьерной системой оплаты "Свободный поток" на основе искусственного интеллекта две платные автодороги, открывшиеся в четверг в Татарстане, сообщает компания.Как сообщалось, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым открыли в регионе 2-й этап обновленного Вознесенского тракта и новую трассу "Алексеевское-Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)".В компании отметили, что автомагистраль "Алексеевское – Альметьевск" стала первой региональной трассой в Татарстане, оборудованной системой оплаты "Свободный поток". Это одна из самых технически оснащенных трасс – безопасность дорожного движения обеспечат более 1000 единиц "умного" оборудования и интеллектуальная система управления дорожным движением с выявлением инцидентов."Комплексное интеллектуальное решение на участке реализовала компания "Казань-Телематика" (входит в концерн "Телематика"). ... Интеллектуальные транспортные решения позволят эффективно управлять дорожным движением, информировать водителей о дорожной ситуации и инцидентах. Система взимания платы нового поколения "Свободный поток" сделает удобным процесс оплаты без необходимости остановок, чтобы водители могли комфортно и быстро добраться до пункта назначения", — подчеркнули в "Телематике".Цифровые решения на основе ИИ внедрены компанией также и на платном участке Вознесенского тракта в границах Казани. "Система "Свободный поток" позволит водителям не останавливаться и не снижать скорость для оплаты проезда, а оплатить с помощью транспондера или онлайн в течение 5 дней после поездки. Алгоритмы компьютерного зрения определят номер, марку, класс автомобиля и сформируют счет на оплату", — уточнили в Телематике".Как отметил старший партнер концерна "Телематика" Марсель Нигметзянов, на дорогах внедрены технологические решения, являющиеся результатом десятилетнего опыта и накопленной экспертизы компании "Казань-Телематика". "Эти ИТ-решения являются собственными разработками концерна и полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации", — приводятся в сообщении его слова.

https://realty.ria.ru/20241219/avtodory-1990217360.html

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россия, казань, марат хуснуллин, рустам минниханов, дороги, экономика, технологии, республика татарстан (татарстан)