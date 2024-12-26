https://ria.ru/20241226/tankery-1991488578.html

Последствия крушения танкеров в Черном море ликвидировали на 15 процентов

Последствия крушения танкеров в Черном море ликвидировали на 15 процентов - РИА Новости, 26.12.2024

Последствия крушения танкеров в Черном море ликвидировали на 15 процентов

Работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Черном море пока выполнены на 15%, новые очаги загрязнения акватории не обнаружены,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:15:00+03:00

2024-12-26T16:15:00+03:00

2024-12-26T16:59:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

черное море

краснодарский край

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Черном море пока выполнены на 15%, новые очаги загрязнения акватории не обнаружены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В ведомстве отметили, что в четверг глава МЧС России Александр Куренков проинспектировал организацию работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, а также пообщался со спасателями и волонтерами."Работа предстоит большая, сейчас выполнено всего 15%. Основная задача сейчас - это вывоз смешанного грунта из прибрежной зоны и его утилизация. Второй важной задачей является очистка водной акватории и обследование дна при помощи водолазов. Сбор мазута с побережья и водной акватории - тяжелая ручная работа. Спасатели и волонтеры загружают грунт в мешки и потом самосвалами и тракторами увозят их к местам дальнейшей утилизации. Сотрудники МЧС России работают на труднодоступных участках. Там, где обстановка наиболее сложная, трудятся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия. Ни на минуту не останавливается работа патрульных служб. Добровольцы оказывают неоценимую помощь в расчистке пляжей, сборе песка и грунта, помогают пострадавшим птицам", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.По данным МЧС, в настоящее время общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 километров береговой линии от косы Чушка до поселка Волна Темрюкского района и от Высокого берега в Анапе до поселка Мысхако города Новороссийска. Главная задача - выявить новые участки выхода нефтепродуктов на сушу по береговой линии."В ходе проведенного накануне авиационного мониторинга очагов загрязнения акватории не обнаружено. Всего обследовано почти 300 квадратных километров акватории, около 29,5 тысячи квадратных метров очищено от нефтяной пленки", - заключили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20241222/ptitsy-1990745321.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html

россия

черное море

краснодарский край

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, черное море, краснодарский край, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)