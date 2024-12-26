Рейтинг@Mail.ru
Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 26.12.2024 (обновлено: 15:20 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/tanker-1991471278.html
Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани
Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани - РИА Новости, 26.12.2024
Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани
Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов танкеров, затонувших в Керченском проливе, прорабатывается, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:04:00+03:00
2024-12-26T15:20:00+03:00
россия
происшествия
керченский пролив
владимир путин
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989874779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e3ad5ce73c6c34b94eebd5ffb8a8f55.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов танкеров, затонувших в Керченском проливе, прорабатывается, говорится в сообщении Минтранса РФ."Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъёмных работ после удаления нефтепродуктов", — говорится в сообщении.За минувшие сутки судами "Морспасслужбы" обследовано на предмет загрязнения более 38,8 квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысяч квадратных метров."Круглосуточно ведется экологический мониторинг морской поверхности с использованием снимков от космических спутников, а также прогнозирование движения загрязнения нефтепродуктами", — добавили в Минтрансе РФ.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html
https://ria.ru/20241226/kuban-1991433357.html
россия
керченский пролив
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989874779_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_667fff293896d1f0bbb202577579e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, керченский пролив, владимир путин, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Происшествия, Керченский пролив, Владимир Путин, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани

Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов в Керченском проливе прорабатывают

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов танкеров, затонувших в Керченском проливе, прорабатывается, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъёмных работ после удаления нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
Волонтеры собирают мазут на пляже - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров
25 декабря, 20:51
За минувшие сутки судами "Морспасслужбы" обследовано на предмет загрязнения более 38,8 квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысяч квадратных метров.
"Круглосуточно ведется экологический мониторинг морской поверхности с использованием снимков от космических спутников, а также прогнозирование движения загрязнения нефтепродуктами", — добавили в Минтрансе РФ.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Губернатор Кубани обратился к главе МЧС
Вчера, 13:20
 
РоссияПроисшествияКерченский проливВладимир ПутинАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала