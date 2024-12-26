https://ria.ru/20241226/tanker-1991471278.html

Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани

Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани - РИА Новости, 26.12.2024

Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани

Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов танкеров, затонувших в Керченском проливе, прорабатывается, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:04:00+03:00

2024-12-26T15:04:00+03:00

2024-12-26T15:20:00+03:00

россия

происшествия

керченский пролив

владимир путин

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов танкеров, затонувших в Керченском проливе, прорабатывается, говорится в сообщении Минтранса РФ."Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъёмных работ после удаления нефтепродуктов", — говорится в сообщении.За минувшие сутки судами "Морспасслужбы" обследовано на предмет загрязнения более 38,8 квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысяч квадратных метров."Круглосуточно ведется экологический мониторинг морской поверхности с использованием снимков от космических спутников, а также прогнозирование движения загрязнения нефтепродуктами", — добавили в Минтрансе РФ.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

https://ria.ru/20241226/kuban-1991433357.html

россия

керченский пролив

анапа

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россия, происшествия, керченский пролив, владимир путин, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе