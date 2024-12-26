Минтранс обсуждает вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов на Кубани
Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов в Керченском проливе прорабатывают
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вопрос по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов танкеров, затонувших в Керченском проливе, прорабатывается, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъёмных работ после удаления нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
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За минувшие сутки судами "Морспасслужбы" обследовано на предмет загрязнения более 38,8 квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысяч квадратных метров.
"Круглосуточно ведется экологический мониторинг морской поверхности с использованием снимков от космических спутников, а также прогнозирование движения загрязнения нефтепродуктами", — добавили в Минтрансе РФ.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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