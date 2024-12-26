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Аксенов: основной выброс мазута затянуло в сторону Краснодарского края
Аксенов: основной выброс мазута затянуло в сторону Краснодарского края - РИА Новости, 26.12.2024
Аксенов: основной выброс мазута затянуло в сторону Краснодарского края
Основной выброс мазута при крушении танкеров в Керченском проливе из-за направления ветра затянуло в сторону Краснодарского края, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:20:00+03:00
2024-12-26T13:20:00+03:00
2024-12-26T13:20:00+03:00
происшествия
жкх
керченский пролив
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сергей аксенов (политик)
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Основной выброс мазута при крушении танкеров в Керченском проливе из-за направления ветра затянуло в сторону Краснодарского края, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее в четверг Аксенов сообщал, что статус федеральной ЧС будет присвоен ситуации с разливом мазута в Керченском проливе после крушения двух танкеров. "Ветер был в другую сторону, самый большой объём нефтепродуктов в Крыму, наверное, больше повезло в этой части, затянуло на Тамань", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, между Крымом и Краснодарским краем в вопросе ликвидации последствий крушения танкеров взаимодействие организовано на самом высоком уровне. "Уверен, что вместе справимся и до сезона (курортного - ред.) эту ситуацию полностью нивелируем", - добавил Аксенов. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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https://ria.ru/20241226/pomosch-1991415783.html
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происшествия, жкх, керченский пролив, краснодарский край, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Керченский пролив, Краснодарский край, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Аксенов: основной выброс мазута затянуло в сторону Краснодарского края
Аксенов: ветер затянул основной выброс мазута в сторону Краснодарского края