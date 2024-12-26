https://ria.ru/20241226/taganrog-1991479703.html

В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 26.12.2024

В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:33:00+03:00

2024-12-26T15:33:00+03:00

2024-12-26T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

ростовская область

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написала она.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

таганрог

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таганрог, ростовская область, безопасность