https://ria.ru/20241226/taganrog-1991479703.html
В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА
В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 26.12.2024
В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:33:00+03:00
2024-12-26T15:33:00+03:00
2024-12-26T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написала она.
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таганрог, ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Безопасность
В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА
В Таганроге Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА