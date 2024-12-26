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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 26.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли свыше 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:54:00+03:00
2024-12-26T12:54:00+03:00
2024-12-26T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны: группировка "Север" уничтожила более 35 солдат ВСУ за сутки