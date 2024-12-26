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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.12.2024
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12:50 26.12.2024 (обновлено: 13:04 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/svo-1991424131.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.12.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:50:00+03:00
2024-12-26T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Ивановка, Боровая Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили пять контратак вооруженных формирований ВСУ."Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: 155 мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119", - добавили в МО РФ.Уточняется, что также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус".
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны: группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Ивановка, Боровая Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили пять контратак вооруженных формирований ВСУ.
"Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: 155 мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус".
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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