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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.12.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:50:00+03:00

2024-12-26T12:50:00+03:00

2024-12-26T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Ивановка, Боровая Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили пять контратак вооруженных формирований ВСУ."Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: 155 мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119", - добавили в МО РФ.Уточняется, что также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность