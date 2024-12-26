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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 26.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:49:00+03:00
2024-12-26T12:49:00+03:00
2024-12-26T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
курахово
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка в ДНР."Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
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северск, курахово, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Курахово, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг"