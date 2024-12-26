https://ria.ru/20241226/svo-1991420507.html

Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году

Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году - РИА Новости, 26.12.2024

Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году

Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО новогодние подарки со сладостями, домашними заготовками, теплыми носками и другими вещами, груз получился... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:39:00+03:00

2024-12-26T12:39:00+03:00

2024-12-26T12:40:00+03:00

надежные люди

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО новогодние подарки со сладостями, домашними заготовками, теплыми носками и другими вещами, груз получился весом 8 тонн, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Практически все муниципалитеты — сотрудники учреждений, педагоги, школьники — сделали свой вклад в формирование подарков. Писали трогательные письма, вязали носки, собирали сладкие подарки, делали своими руками игрушки и домашние заготовки. Собрали и отправили более 8 тонн подарков", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в формировании подарков приняли участие около 10 тысяч человек со всего региона. Также в праздничные упаковки вкладывались детские письма и рисунки, их было почти 1,5 тысячи.

https://ria.ru/20241226/spiker-1991384683.html

пермский край

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пермский край, дмитрий махонин, сво