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Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году
Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году - РИА Новости, 26.12.2024
Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году
Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО новогодние подарки со сладостями, домашними заготовками, теплыми носками и другими вещами, груз получился... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:39:00+03:00
2024-12-26T12:39:00+03:00
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ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО новогодние подарки со сладостями, домашними заготовками, теплыми носками и другими вещами, груз получился весом 8 тонн, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Практически все муниципалитеты — сотрудники учреждений, педагоги, школьники — сделали свой вклад в формирование подарков. Писали трогательные письма, вязали носки, собирали сладкие подарки, делали своими руками игрушки и домашние заготовки. Собрали и отправили более 8 тонн подарков", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в формировании подарков приняли участие около 10 тысяч человек со всего региона. Также в праздничные упаковки вкладывались детские письма и рисунки, их было почти 1,5 тысячи.
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пермский край, дмитрий махонин, сво
Надежные люди, Пермский край, Дмитрий Махонин, СВО
Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году
Дмитрий Махонин: Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году
ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО новогодние подарки со сладостями, домашними заготовками, теплыми носками и другими вещами, груз получился весом 8 тонн, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Практически все муниципалитеты — сотрудники учреждений, педагоги, школьники — сделали свой вклад в формирование подарков. Писали трогательные письма, вязали носки, собирали сладкие подарки, делали своими руками игрушки и домашние заготовки. Собрали и отправили более 8 тонн подарков", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в формировании подарков приняли участие около 10 тысяч человек со всего региона. Также в праздничные упаковки вкладывались детские письма и рисунки, их было почти 1,5 тысячи.