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Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики - РИА Новости, 26.12.2024
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22:02 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/strelba-1991561894.html
Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики
Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики - РИА Новости, 26.12.2024
Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики
Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматического пистолета в ходе конфликта с односельчанами, мужчина выжил, напавшие арестованы,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:02:00+03:00
2024-12-26T22:02:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматического пистолета в ходе конфликта с односельчанами, мужчина выжил, напавшие арестованы, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, 19 декабря в селе Шутилово Первомайского района двое местных жителей избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также произвели не менее шести выстрелов в голову из пневматического пистолета. После этого они сбросили потерпевшего в овраг и скрылись. Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). Обвиняемые признали вину, по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как сообщается в местных СМИ, конфликт произошел якобы из-за того, что потерпевший вступился за свою девушку, которую хотели изнасиловать двое мужчин. Однако в региональном следственном управлении СК эту версию РИА Новости опровергли.
https://ria.ru/20241222/podrostok-1990712820.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики

СК: нижегородцу 6 раз выстрелили в голову из пневматики, нападавших задержали

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматического пистолета в ходе конфликта с односельчанами, мужчина выжил, напавшие арестованы, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
По версии следствия, 19 декабря в селе Шутилово Первомайского района двое местных жителей избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также произвели не менее шести выстрелов в голову из пневматического пистолета. После этого они сбросили потерпевшего в овраг и скрылись. Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.
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"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). Обвиняемые признали вину, по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщается в местных СМИ, конфликт произошел якобы из-за того, что потерпевший вступился за свою девушку, которую хотели изнасиловать двое мужчин.
Однако в региональном следственном управлении СК эту версию РИА Новости опровергли.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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