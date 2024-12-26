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Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики

Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики - РИА Новости, 26.12.2024

Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики

Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматического пистолета в ходе конфликта с односельчанами, мужчина выжил, напавшие арестованы,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:02:00+03:00

2024-12-26T22:02:00+03:00

2024-12-26T22:02:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматического пистолета в ходе конфликта с односельчанами, мужчина выжил, напавшие арестованы, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, 19 декабря в селе Шутилово Первомайского района двое местных жителей избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также произвели не менее шести выстрелов в голову из пневматического пистолета. После этого они сбросили потерпевшего в овраг и скрылись. Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). Обвиняемые признали вину, по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как сообщается в местных СМИ, конфликт произошел якобы из-за того, что потерпевший вступился за свою девушку, которую хотели изнасиловать двое мужчин. Однако в региональном следственном управлении СК эту версию РИА Новости опровергли.

https://ria.ru/20241222/podrostok-1990712820.html

https://ria.ru/20241211/ekaterinburg-1988640409.html

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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)