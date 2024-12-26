https://ria.ru/20241226/stavka-1991457360.html

ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку

ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку - РИА Новости, 26.12.2024

ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку

Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:14:00+03:00

2024-12-26T14:14:00+03:00

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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг.Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года."Принято решение снизить ставку на 250 базисных пунктов - до 47,50%", - сообщил ЦБ.Участники опроса, проведенного Центробанком страны ранее в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают обменный курс на конец нынешнего года в 35,72 лиры за доллар (ранее - 35,3 лиры). А прогноз курса на следующий год изменился до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.

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