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ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку - РИА Новости, 26.12.2024
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14:14 26.12.2024 (обновлено: 14:18 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/stavka-1991457360.html
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку - РИА Новости, 26.12.2024
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку
Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:14:00+03:00
2024-12-26T14:18:00+03:00
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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг.Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года."Принято решение снизить ставку на 250 базисных пунктов - до 47,50%", - сообщил ЦБ.Участники опроса, проведенного Центробанком страны ранее в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают обменный курс на конец нынешнего года в 35,72 лиры за доллар (ранее - 35,3 лиры). А прогноз курса на следующий год изменился до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
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ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку

ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку с 50% до 47,50%

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг.
Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года.
"Принято решение снизить ставку на 250 базисных пунктов - до 47,50%", - сообщил ЦБ.
Участники опроса, проведенного Центробанком страны ранее в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают обменный курс на конец нынешнего года в 35,72 лиры за доллар (ранее - 35,3 лиры). А прогноз курса на следующий год изменился до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.
Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
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