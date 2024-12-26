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Спецоперация, 26 декабря: ВС России освободили село Гигант в ДНР - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991515492.html
Спецоперация, 26 декабря: ВС России освободили село Гигант в ДНР
Спецоперация, 26 декабря: ВС России освободили село Гигант в ДНР - РИА Новости, 26.12.2024
Спецоперация, 26 декабря: ВС России освободили село Гигант в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Гигант в Донбассе, ВСУ потеряли до 1505 военнослужащих за минувшие сутки, ФСБ сорвала серию готовившихся Киевом... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:49:00+03:00
2024-12-26T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курахово
сергей лавров
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Гигант в Донбассе, ВСУ потеряли до 1505 военнослужащих за минувшие сутки, ФСБ сорвала серию готовившихся Киевом покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ. ВС РФ взяли под контроль село ГигантРоссийские военные взяли под контроль населенный пункт Гигант в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1505 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотниками, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотников. ВСУ потеряли более 230 военных на курском направленииПо данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 43970 военнослужащих, 255 танков. ФСБ сорвала покушения на высокопоставленных российских военныхСорвана серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, заявила ФСБ России. Уточняется, что одного из высокопоставленных руководителей Минобороны планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, еще одного из высокопоставленных военных украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами. Задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Основные бои в Курахово перекинулись в промзонуОсновные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне, из жилой застройки противник выбит, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили около 90% территории Курахово, враг выбит из восточной, южной и центральной части города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад Курахово, но российские войска выдавливают противника. "Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне - западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена", - сказал Рогов. При этом, по его словам, российские войска, помимо боев в самом городе, также ведут наступление на подступах, продвигаясь вдоль его южных и юго-западных окраин на запад. ПВО сбила за сутки 7 БПЛА над РоссиейРоссийская ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников: три сбиты над Волгоградской областью, по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. С 10.00 до 12.00 мск были сбиты еще два БПЛА над Белгородской областью. Лавров заявил, что Франция направляла РФ предложения диалога по Украине без КиеваФранция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он уточнил, что такие сигналы от Парижа исходили как бы в нарушение западного правила про "ни слова об Украине без Украины". И в то же время Франция также выступает инициатором направления миротворцев на Украину, готовит у себя украинских солдат, уточнил Лавров. Министр заявил, что Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине, и в Москве надеются, что Белый дом вникнет в первопричины конфликта.
https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html
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россия, украина, курахово, сергей лавров, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курахово, Сергей Лавров, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 26 декабря: ВС России освободили село Гигант в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Гигант в Донбассе, ВСУ потеряли до 1505 военнослужащих за минувшие сутки, ФСБ сорвала серию готовившихся Киевом покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия
25 декабря, 08:00

ВС РФ взяли под контроль село Гигант

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Гигант в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1505 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотниками, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотников.

ВСУ потеряли более 230 военных на курском направлении

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 43970 военнослужащих, 255 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

ФСБ сорвала покушения на высокопоставленных российских военных

Сорвана серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, заявила ФСБ России.
Уточняется, что одного из высокопоставленных руководителей Минобороны планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, еще одного из высокопоставленных военных украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами.
Задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
18 декабря, 08:00

Основные бои в Курахово перекинулись в промзону

Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне, из жилой застройки противник выбит, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили около 90% территории Курахово, враг выбит из восточной, южной и центральной части города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад Курахово, но российские войска выдавливают противника.
"Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне - западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена", - сказал Рогов.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
25 декабря, 12:50
При этом, по его словам, российские войска, помимо боев в самом городе, также ведут наступление на подступах, продвигаясь вдоль его южных и юго-западных окраин на запад.

ПВО сбила за сутки 7 БПЛА над Россией

Российская ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников: три сбиты над Волгоградской областью, по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. С 10.00 до 12.00 мск были сбиты еще два БПЛА над Белгородской областью.

Лавров заявил, что Франция направляла РФ предложения диалога по Украине без Киева

Франция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Я же непредсказуемый": Трамп отказывается от заключения мира по Украине
22 декабря, 08:00
"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Он уточнил, что такие сигналы от Парижа исходили как бы в нарушение западного правила про "ни слова об Украине без Украины". И в то же время Франция также выступает инициатором направления миротворцев на Украину, готовит у себя украинских солдат, уточнил Лавров.
Министр заявил, что Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине, и в Москве надеются, что Белый дом вникнет в первопричины конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
НАТО сменила концепцию войны с Россией
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКураховоСергей ЛавровВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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