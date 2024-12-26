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Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 26.12.2024 (обновлено: 13:11 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991424706.html
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 26.12.2024
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области
Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу М119 производства США в зоне действия... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:53:00+03:00
2024-12-26T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу М119 производства США в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области

МО: ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу М119 производства США в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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