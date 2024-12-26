https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991424706.html

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 26.12.2024

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области

Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу М119 производства США в зоне действия... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:53:00+03:00

2024-12-26T12:53:00+03:00

2024-12-26T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу М119 производства США в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)