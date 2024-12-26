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Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 26.12.2024
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области
Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу М119 производства США в зоне действия... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:53:00+03:00
2024-12-26T12:53:00+03:00
2024-12-26T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу М119 производства США в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области
МО: ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки