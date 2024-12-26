Рейтинг@Mail.ru
ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991360814.html
ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов
ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов - РИА Новости, 26.12.2024
ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов
Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:11:00+03:00
2024-12-26T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989846043_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_86f2236a5c109e125b9f73da1a2ec6db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской линии области. "Наши войска продвинулись вдоль трассы Гуляйполе - Великая Новоселка севернее Ровнополя, освободив около 10 квадратных километров, тем самым перерезав основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ. Теперь поставки осуществляются только второстепенными проселочными дорогами, полями по пересеченной местности, что создает им проблемы с логистикой и снабжением", - сказал Рогов. Накануне Минобороны России сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", в том числе у Великой Новоселки. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20241225/konets-1991125972.html
https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989846043_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_3438825bd98cc165a1a909a3ae741f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов

Рогов: ВСУ вынуждены использовать второстепенные дороги для поставок боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской линии области.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Европарламенте спрогнозировали конец СВО
Вчера, 06:21
"Наши войска продвинулись вдоль трассы Гуляйполе - Великая Новоселка севернее Ровнополя, освободив около 10 квадратных километров, тем самым перерезав основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ. Теперь поставки осуществляются только второстепенными проселочными дорогами, полями по пересеченной местности, что создает им проблемы с логистикой и снабжением", - сказал Рогов.
Накануне Минобороны России сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", в том числе у Великой Новоселки.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт противника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский
02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала