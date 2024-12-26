https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991360814.html

ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов

ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов - РИА Новости, 26.12.2024

ВС России перерезали дорогу ВСУ в Великой Новоселке, заявил Рогов

Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T07:11:00+03:00

2024-12-26T07:11:00+03:00

2024-12-26T07:11:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской линии области. "Наши войска продвинулись вдоль трассы Гуляйполе - Великая Новоселка севернее Ровнополя, освободив около 10 квадратных километров, тем самым перерезав основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ. Теперь поставки осуществляются только второстепенными проселочными дорогами, полями по пересеченной местности, что создает им проблемы с логистикой и снабжением", - сказал Рогов. Накануне Минобороны России сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", в том числе у Великой Новоселки. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20241225/konets-1991125972.html

https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины