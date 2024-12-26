https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356668.html

Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ

Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024

Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ

Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T05:17:00+03:00

2024-12-26T05:17:00+03:00

2024-12-26T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчет новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК "Гибка-С" обнаружил беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА), приближающийся к позициям войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. После захода гексакоптера в зону действия пуска зенитчики выполнили пуск ракетой комплекса "Верба" с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожив вражеский БПЛА на расстоянии около 2,5 километра.

https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356507.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность