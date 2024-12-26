https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356668.html
Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ
Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ
Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:17:00+03:00
2024-12-26T05:17:00+03:00
2024-12-26T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчет новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК "Гибка-С" обнаружил беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА), приближающийся к позициям войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. После захода гексакоптера в зону действия пуска зенитчики выполнили пуск ракетой комплекса "Верба" с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожив вражеский БПЛА на расстоянии около 2,5 километра.
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ
Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ в ДНР