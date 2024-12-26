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Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
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Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ
Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ
Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:17:00+03:00
2024-12-26T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчет новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК "Гибка-С" обнаружил беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА), приближающийся к позициям войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. После захода гексакоптера в зону действия пуска зенитчики выполнили пуск ракетой комплекса "Верба" с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожив вражеский БПЛА на расстоянии около 2,5 километра.
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356507.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет ЗРК "Гибка-С" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ

Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Расчет новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК "Гибка-С" обнаружил беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА), приближающийся к позициям войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. После захода гексакоптера в зону действия пуска зенитчики выполнили пуск ракетой комплекса "Верба" с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожив вражеский БПЛА на расстоянии около 2,5 километра.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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