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Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2024
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05:12 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356507.html
Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области
Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2024
Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области
Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:12:00+03:00
2024-12-26T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над левым берегом Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны", - сообщили в военном ведомстве. Боевая машина "Тунгуска-М" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров, поражать их зенитными управляемыми ракетами на высоте до 3,5 километра и дальности до 10 километров. Две 30-миллиметровые автоматические пушки эффективно наносят огневое поражение воздушным целям на высоте до 3 километров и дальности до 5 километров. Расчет ЗРПК работает в основном по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня, но также способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости. За уничтожение вражеских целей расчет имеет государственные награды. Ежедневно, днём и ночью, ЗРПК "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" надежно прикрывают с воздуха подразделения на левом берегу Днепра, ведущие борьбу с националистическими подразделениями ВСУ.
https://ria.ru/20241225/sbu-1991221914.html
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ над левым берегом Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над левым берегом Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны", - сообщили в военном ведомстве.
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Боевая машина "Тунгуска-М" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров, поражать их зенитными управляемыми ракетами на высоте до 3,5 километра и дальности до 10 километров. Две 30-миллиметровые автоматические пушки эффективно наносят огневое поражение воздушным целям на высоте до 3 километров и дальности до 5 километров.
Расчет ЗРПК работает в основном по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня, но также способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости. За уничтожение вражеских целей расчет имеет государственные награды. Ежедневно, днём и ночью, ЗРПК "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" надежно прикрывают с воздуха подразделения на левом берегу Днепра, ведущие борьбу с националистическими подразделениями ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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