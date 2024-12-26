https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356507.html

Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2024

Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T05:12:00+03:00

2024-12-26T05:12:00+03:00

2024-12-26T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989845721_0:71:3188:1864_1920x0_80_0_0_ed2d41db83449c3c60a57ddf266afb41.jpg

ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над левым берегом Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны", - сообщили в военном ведомстве. Боевая машина "Тунгуска-М" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров, поражать их зенитными управляемыми ракетами на высоте до 3,5 километра и дальности до 10 километров. Две 30-миллиметровые автоматические пушки эффективно наносят огневое поражение воздушным целям на высоте до 3 километров и дальности до 5 километров. Расчет ЗРПК работает в основном по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня, но также способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости. За уничтожение вражеских целей расчет имеет государственные награды. Ежедневно, днём и ночью, ЗРПК "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" надежно прикрывают с воздуха подразделения на левом берегу Днепра, ведущие борьбу с националистическими подразделениями ВСУ.

https://ria.ru/20241225/sbu-1991221914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность