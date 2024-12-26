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Президент Сербии провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 26.12.2024
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20:49 26.12.2024 (обновлено: 23:02 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sotrudnichestvo-1991549590.html
Президент Сербии провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Сербии провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 26.12.2024
Президент Сербии провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что по телефону обсудил с Владимиром Зеленским двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:49:00+03:00
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БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что по телефону обсудил с Владимиром Зеленским двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем. "Содержательный и хороший разговор с президентом Украины по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества. Сербия недавно снова открыла свое посольство в Киеве в надежде, что его работа дополнительно поспособствует лучшим отношениям. Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем", - написал Вучич в Instagram*. Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сербия, украина, киев, александр вучич, владимир зеленский
В мире, Сербия, Украина, Киев, Александр Вучич, Владимир Зеленский
Президент Сербии провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Сербии Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что по телефону обсудил с Владимиром Зеленским двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем.
"Содержательный и хороший разговор с президентом Украины по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества. Сербия недавно снова открыла свое посольство в Киеве в надежде, что его работа дополнительно поспособствует лучшим отношениям. Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем", - написал Вучич в Instagram*.
Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСербияУкраинаКиевАлександр ВучичВладимир Зеленский
 
 
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