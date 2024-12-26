https://ria.ru/20241226/sledstvie-1991395163.html

СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах

СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах - РИА Новости, 26.12.2024

СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах

Завершено расследование дела четырех военных ВСУ, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:53:00+03:00

2024-12-26T10:53:00+03:00

2024-12-26T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Завершено расследование дела четырех военных ВСУ, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады ВФУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в начале августа Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко, входя в вооруженные формирования Украины, незаконно пересекли границу России. В Судже Курской области они запугивали местных жителей, дезорганизовывали работу властей, блокировали города и минировали территорию. Угрожая оружием, занимали частные дома, запрещали передвижение граждан и открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям. В настоящее время они находятся в месте содержания военнопленных, добавили в СК.

https://ria.ru/20241021/vsu-1979147685.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины