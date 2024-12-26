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СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 26.12.2024 (обновлено: 11:07 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sledstvie-1991395163.html
СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах
СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах - РИА Новости, 26.12.2024
СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах
Завершено расследование дела четырех военных ВСУ, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:53:00+03:00
2024-12-26T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Завершено расследование дела четырех военных ВСУ, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады ВФУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в начале августа Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко, входя в вооруженные формирования Украины, незаконно пересекли границу России. В Судже Курской области они запугивали местных жителей, дезорганизовывали работу властей, блокировали города и минировали территорию. Угрожая оружием, занимали частные дома, запрещали передвижение граждан и открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям. В настоящее время они находятся в месте содержания военнопленных, добавили в СК.
https://ria.ru/20241021/vsu-1979147685.html
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происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завершил расследование дела четырех солдат ВСУ, обвиняемых в терактах

Завершено следствие по делу 4 обвиняемых в терактах в Курской области солдат ВСУ

© РИА Новости / Николай Гернет | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Николай Гернет
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Завершено расследование дела четырех военных ВСУ, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады ВФУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в начале августа Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко, входя в вооруженные формирования Украины, незаконно пересекли границу России. В Судже Курской области они запугивали местных жителей, дезорганизовывали работу властей, блокировали города и минировали территорию.
Угрожая оружием, занимали частные дома, запрещали передвижение граждан и открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям. В настоящее время они находятся в месте содержания военнопленных, добавили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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