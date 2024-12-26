Лукашевич назвал главу МИД Венгрии бойцом за смелые выступления
Лукашевич назвал главу МИД Венгрии Сийярто бойцом за смелые выступления
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал бойцом главу МИД Венгрии Петера Сийярто за смелые выступления.
"Но есть бойцы, а есть те, кто предпочитает оставаться в окопах. Бойцов мало. Те, кто готовы противопоставить свою позицию, даже понимая, что она пойдет вразрез с общезападной. Например, Министр иностранных дел Венгрии не побоялся смело выступить (на СМИД ОБСЕ - ред.), почти без бумаги. Не то, что ему написали из Брюсселя, а он представлял Совет Европейского союза. И он сказал то, что другие представители ЕС вряд ли бы осмелились. Он — боец", - сказал Лукашевич в интервью РИА Новости.
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Дипломат добавил, что наблюдал за венгерским министром на многих форумах. "И он не боится отстаивать свою позицию. Вы видите, как Венгрия часто выступает против ряда решений Европейского союза, занимая самостоятельную, суверенную позицию, несмотря на свою причастность к этому объединению. После этого было жалкое выступление представителя Германии от имени Еврокомиссии. Неприятие России зашло слишком далеко, и чтобы изменить курс, нужно приложить титанические усилия", - пояснил собеседник агентства.
Он также отметил, что российская сторона готова к диалогу. "Но вопрос в том, готовы ли оппоненты разговаривать на равных, воспринимая российскую позицию, аргументированную и подкрепленную фактами, доводами и знанием истории. Просто отмахнуться от нее невозможно", - заключил постпред РФ.