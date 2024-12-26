Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии
Лавров: астанинский формат может принести пользу и после смены власти в Сирии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции по итогам встречи. 8 октября 2018
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия, Турция и Иран согласны в том, что "астанинский" формат может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы в рамках астанинского формата собирались более 20 раз. Крайняя встреча была 7 декабря в Дохе прямо накануне сирийских событий. Мы имели возможность с моими коллегами из Турции, Ирана и с подключением спецпредставителя Генсекретаря ООН Педерсена обсудить ситуацию, и мы все до сих пор обмениваемся оценками, мнениями. И позиция Турции, Ирана и России заключается в том, что Астанинский формат вполне может сыграть и на нынешнем этапе полезную роль. Тем более, что в его работе традиционно участвовали в качестве наблюдателей также и арабские государства", - сказал он в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.
Он добавил, что учитывая то, что глава новой сирийской власти Ахмед аш-Шараа сказал о отношениях России и Сирии, назвав их давними и стратегическими, новые сирийские власти смогут определиться, в каком конкретно виде, в каких формах Астанинский формат может оказать содействие процессам, которые сейчас начались в Сирии.
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