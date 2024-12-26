https://ria.ru/20241226/siriya-1991420907.html

Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии

Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 26.12.2024

Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии

Россия, Турция и Иран согласны в том, что "астанинский" формат может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии, заявил министр... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:40:00+03:00

2024-12-26T12:40:00+03:00

2024-12-26T12:41:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия, Турция и Иран согласны в том, что "астанинский" формат может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы в рамках астанинского формата собирались более 20 раз. Крайняя встреча была 7 декабря в Дохе прямо накануне сирийских событий. Мы имели возможность с моими коллегами из Турции, Ирана и с подключением спецпредставителя Генсекретаря ООН Педерсена обсудить ситуацию, и мы все до сих пор обмениваемся оценками, мнениями. И позиция Турции, Ирана и России заключается в том, что Астанинский формат вполне может сыграть и на нынешнем этапе полезную роль. Тем более, что в его работе традиционно участвовали в качестве наблюдателей также и арабские государства", - сказал он в ходе интервью российским и зарубежным СМИ. Он добавил, что учитывая то, что глава новой сирийской власти Ахмед аш-Шараа сказал о отношениях России и Сирии, назвав их давними и стратегическими, новые сирийские власти смогут определиться, в каком конкретно виде, в каких формах Астанинский формат может оказать содействие процессам, которые сейчас начались в Сирии.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, иран, сергей лавров, оон, обострение ситуации в сирии — 2024