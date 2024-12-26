Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
12:40 26.12.2024 (обновлено: 12:41 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/siriya-1991420907.html
Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии
Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии
Россия, Турция и Иран согласны в том, что "астанинский" формат может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии, заявил министр... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:40:00+03:00
2024-12-26T12:41:00+03:00
война в сирии
в мире
россия
турция
иран
сергей лавров
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/07/1530190738_0:65:3170:1848_1920x0_80_0_0_b40c09c2c2a5566dc3bda74be4b72174.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия, Турция и Иран согласны в том, что "астанинский" формат может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы в рамках астанинского формата собирались более 20 раз. Крайняя встреча была 7 декабря в Дохе прямо накануне сирийских событий. Мы имели возможность с моими коллегами из Турции, Ирана и с подключением спецпредставителя Генсекретаря ООН Педерсена обсудить ситуацию, и мы все до сих пор обмениваемся оценками, мнениями. И позиция Турции, Ирана и России заключается в том, что Астанинский формат вполне может сыграть и на нынешнем этапе полезную роль. Тем более, что в его работе традиционно участвовали в качестве наблюдателей также и арабские государства", - сказал он в ходе интервью российским и зарубежным СМИ. Он добавил, что учитывая то, что глава новой сирийской власти Ахмед аш-Шараа сказал о отношениях России и Сирии, назвав их давними и стратегическими, новые сирийские власти смогут определиться, в каком конкретно виде, в каких формах Астанинский формат может оказать содействие процессам, которые сейчас начались в Сирии.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
россия
турция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/07/1530190738_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_9effbfde4410fab32445380de2e40daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, иран, сергей лавров, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Турция, Иран, Сергей Лавров, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров рассказал о пользе переговоров в астанинском формате по Сирии

Лавров: астанинский формат может принести пользу и после смены власти в Сирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции по итогам встречи. 8 октября 2018
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции по итогам встречи. 8 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия, Турция и Иран согласны в том, что "астанинский" формат может сыграть полезную роль и на нынешнем этапе после смены власти в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы в рамках астанинского формата собирались более 20 раз. Крайняя встреча была 7 декабря в Дохе прямо накануне сирийских событий. Мы имели возможность с моими коллегами из Турции, Ирана и с подключением спецпредставителя Генсекретаря ООН Педерсена обсудить ситуацию, и мы все до сих пор обмениваемся оценками, мнениями. И позиция Турции, Ирана и России заключается в том, что Астанинский формат вполне может сыграть и на нынешнем этапе полезную роль. Тем более, что в его работе традиционно участвовали в качестве наблюдателей также и арабские государства", - сказал он в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.
Он добавил, что учитывая то, что глава новой сирийской власти Ахмед аш-Шараа сказал о отношениях России и Сирии, назвав их давними и стратегическими, новые сирийские власти смогут определиться, в каком конкретно виде, в каких формах Астанинский формат может оказать содействие процессам, которые сейчас начались в Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00
 
Война в СирииВ миреРоссияТурцияИранСергей ЛавровООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала