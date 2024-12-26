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Россия надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии - РИА Новости, 26.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:51 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/siriya-1991407965.html
Россия надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии
Россия надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии - РИА Новости, 26.12.2024
Россия надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии
Россия надеется, что Сирия после смены власти в стране не повторит судьбу Ливии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:51:00+03:00
2024-12-26T11:51:00+03:00
война в сирии
в мире
сирия
ливия
россия
сергей лавров
башар асад
муаммар каддафи
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия надеется, что Сирия после смены власти в стране не повторит судьбу Ливии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У нас на эту тему (Сирии - ред.) есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло Ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило это государство, которое до сих пор приходится собирать по частям. И пока это не очень удаётся", - сказал он в ходе интервью российским и зарубежным СМИ. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, 10 декабря объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, сирия, ливия, россия, сергей лавров, башар асад, муаммар каддафи, оон, нато
Война в Сирии, В мире, Сирия, Ливия, Россия, Сергей Лавров, Башар Асад, Муаммар Каддафи, ООН, НАТО
Россия надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии

Лавров: Россия надеется, что Сирия после смены власти не повторит судьбу Ливии

© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия надеется, что Сирия после смены власти в стране не повторит судьбу Ливии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас на эту тему (Сирии - ред.) есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло Ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило это государство, которое до сих пор приходится собирать по частям. И пока это не очень удаётся", - сказал он в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, 10 декабря объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
Война в СирииВ миреСирияЛивияРоссияСергей ЛавровБашар АсадМуаммар КаддафиООННАТО
 
 
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