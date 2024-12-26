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Лавров заявил о заинтересованности России в диалоге с новыми властями Сирии - РИА Новости, 26.12.2024
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11:31 26.12.2024 (обновлено: 11:40 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/siriya-1991401929.html
Лавров заявил о заинтересованности России в диалоге с новыми властями Сирии
Лавров заявил о заинтересованности России в диалоге с новыми властями Сирии - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров заявил о заинтересованности России в диалоге с новыми властями Сирии
Россия поддерживает контакты с новыми сирийскими властями, заинтересована в диалоге по региональным вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:31:00+03:00
2024-12-26T11:40:00+03:00
россия
сирия
сергей лавров
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с новыми сирийскими властями, заинтересована в диалоге по региональным вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы поддерживаем контакты с новыми сирийскими властями по линии нашего дипломатического представительства. Прежде всего сейчас обсуждаем вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан, безопасного функционирования нашего посольства", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Мы заинтересованы и готовы к диалогу и по другим вопросам наших двусторонних отношений, и по вопросам региональной повестки дня", - добавил министр.
https://ria.ru/20241226/siriya-1991232044.html
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россия, сирия, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Россия, Сирия, Сергей Лавров, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Лавров заявил о заинтересованности России в диалоге с новыми властями Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в диалоге с новыми властями САР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с новыми сирийскими властями, заинтересована в диалоге по региональным вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы поддерживаем контакты с новыми сирийскими властями по линии нашего дипломатического представительства. Прежде всего сейчас обсуждаем вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан, безопасного функционирования нашего посольства", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Мы заинтересованы и готовы к диалогу и по другим вопросам наших двусторонних отношений, и по вопросам региональной повестки дня", - добавил министр.
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