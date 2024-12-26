https://ria.ru/20241226/selidovo-1991563518.html

ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец

ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец - РИА Новости, 26.12.2024

ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец

Украинские военные расстреляли 14 человек на улице Щорса в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из этого города Анатолий Костин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:28:00+03:00

2024-12-26T22:28:00+03:00

2024-12-26T22:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

селидово

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские военные расстреляли 14 человек на улице Щорса в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из этого города Анатолий Костин. "(Улица. — Прим. ред.) Щорса, там начали. Сразу убили <...> 11 (человек. — Прим. ред.), а потом две женщины с собаками и потом Юру (знакомый Костина. — Прим. ред.) <...> в проходящих всех сразу стреляли <...> Они по улицам шарили, раз и все", — рассказал собеседник агентства. Сам Костин, с его слов, шел из магазина, который находится на другом конце улицы, после выстрелов лег на землю и увидел, как группа военных расстреливает мирных жителей. На вопрос, были ли это украинские военнослужащие, он ответил утвердительно. "Двое, такие лица загорелого типа, с усиками, а третий чуть-чуть постарше, без усов", — добавил мужчина.Как заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений ВСУ, в том числе в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных граждан незадолго до прихода российских военных, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские боевики заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Среди совершивших преступления — осужденные и ожидающие вынесения приговора. Органы прокуратуры и Следственного комитета России документируют и расследуют все подобные случаи.

https://ria.ru/20241226/selidovo-1991355765.html

https://ria.ru/20241217/selidovo-1989660809.html

https://ria.ru/20241126/selidovo-1985767495.html

россия

донецкая народная республика

селидово

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россия, донецкая народная республика, селидово, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия