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ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:28 26.12.2024 (обновлено: 22:56 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/selidovo-1991563518.html
ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец
ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец - РИА Новости, 26.12.2024
ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец
Украинские военные расстреляли 14 человек на улице Щорса в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из этого города Анатолий Костин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:28:00+03:00
2024-12-26T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
селидово
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские военные расстреляли 14 человек на улице Щорса в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из этого города Анатолий Костин. "(Улица. — Прим. ред.) Щорса, там начали. Сразу убили &lt;...&gt; 11 (человек. — Прим. ред.), а потом две женщины с собаками и потом Юру (знакомый Костина. — Прим. ред.) &lt;...&gt; в проходящих всех сразу стреляли &lt;...&gt; Они по улицам шарили, раз и все", — рассказал собеседник агентства. Сам Костин, с его слов, шел из магазина, который находится на другом конце улицы, после выстрелов лег на землю и увидел, как группа военных расстреливает мирных жителей. На вопрос, были ли это украинские военнослужащие, он ответил утвердительно. "Двое, такие лица загорелого типа, с усиками, а третий чуть-чуть постарше, без усов", — добавил мужчина.Как заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений ВСУ, в том числе в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных граждан незадолго до прихода российских военных, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские боевики заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Среди совершивших преступления — осужденные и ожидающие вынесения приговора. Органы прокуратуры и Следственного комитета России документируют и расследуют все подобные случаи.
https://ria.ru/20241226/selidovo-1991355765.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, селидово, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Селидово, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец

Беженец из Селидово Костин: ВСУ расстреляли 14 человек на улице Щорса

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтела в освобожденном городе Селидово в ДНР
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские военные расстреляли 14 человек на улице Щорса в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из этого города Анатолий Костин.
"(Улица. — Прим. ред.) Щорса, там начали. Сразу убили <...> 11 (человек. — Прим. ред.), а потом две женщины с собаками и потом Юру (знакомый Костина. — Прим. ред.) <...> в проходящих всех сразу стреляли <...> Они по улицам шарили, раз и все", — рассказал собеседник агентства.
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Сам Костин, с его слов, шел из магазина, который находится на другом конце улицы, после выстрелов лег на землю и увидел, как группа военных расстреливает мирных жителей.
На вопрос, были ли это украинские военнослужащие, он ответил утвердительно.
"Двое, такие лица загорелого типа, с усиками, а третий чуть-чуть постарше, без усов", — добавил мужчина.
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Российские войска освободили Селидово 29 октября.

Как заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений ВСУ, в том числе в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных граждан незадолго до прихода российских военных, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские боевики заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Среди совершивших преступления — осужденные и ожидающие вынесения приговора. Органы прокуратуры и Следственного комитета России документируют и расследуют все подобные случаи.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСелидовоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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