ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в Селидово, рассказал беженец
Беженец из Селидово Костин: ВСУ расстреляли 14 человек на улице Щорса
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтела в освобожденном городе Селидово в ДНР
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские военные расстреляли 14 человек на улице Щорса в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости беженец из этого города Анатолий Костин.
"(Улица. — Прим. ред.) Щорса, там начали. Сразу убили <...> 11 (человек. — Прим. ред.), а потом две женщины с собаками и потом Юру (знакомый Костина. — Прим. ред.) <...> в проходящих всех сразу стреляли <...> Они по улицам шарили, раз и все", — рассказал собеседник агентства.
Сам Костин, с его слов, шел из магазина, который находится на другом конце улицы, после выстрелов лег на землю и увидел, как группа военных расстреливает мирных жителей.
На вопрос, были ли это украинские военнослужащие, он ответил утвердительно.
"Двое, такие лица загорелого типа, с усиками, а третий чуть-чуть постарше, без усов", — добавил мужчина.
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Российские войска освободили Селидово 29 октября.
Как заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений ВСУ, в том числе в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных граждан незадолго до прихода российских военных, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские боевики заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Среди совершивших преступления — осужденные и ожидающие вынесения приговора. Органы прокуратуры и Следственного комитета России документируют и расследуют все подобные случаи.
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