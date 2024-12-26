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ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:52 26.12.2024 (обновлено: 06:44 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/selidovo-1991355765.html
ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка
ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка - РИА Новости, 26.12.2024
ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка
Украинские военнослужащие до освобождения Селидово в ДНР расстреляли там мать с ребенком, рассказала РИА Новости Елена Николаенко, уехавшая из города из-за... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:52:00+03:00
2024-12-26T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
селидово
донецкая народная республика
денис пушилин
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие до освобождения Селидово в ДНР расстреляли там мать с ребенком, рассказала РИА Новости Елена Николаенко, уехавшая из города из-за боевых действий.Минобороны сообщило о взятии под контроль этого населенного пункта 29 октября."Тропинка есть, и мама с ребенком постоянно, они каждый день (ходили), у них бабушка в своем доме там жила… а мы как раз шли в этом промежутке, видно было, как вот он вырвался и побежал. А на другой стороне, в девятиэтажках, сидели вот эти вояки, хохлы. И стреляли всех подряд, независимо от возраста, и дети, пожилые, и кто угодно, короче, кого видели, того и стреляли", — сказала Николаенко.По ее словам, мать побежала за ребенком, после чего украинские военные сначала дали очередь перед ними."Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой &lt;...&gt; закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили", — добавила собеседница агентства.Женщина уточнила, что инцидент произошел в начале октября, а мальчику было 12-13 лет. Она добавила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его тоже расстреляли украинские военные.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово. Очевидцы сообщали, что ВСУ, а также польские наемники начали расстреливать мирных жителей в этом населенном пункте за два дня до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские войска заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Украины в России должны быть задокументированы, а ответственные за них люди найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевские власти каждый день совершает преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти нарушения, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
https://ria.ru/20241226/selidovo-1991352279.html
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россия, селидово, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка

Беженка Николаенко рассказала, как ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Освобожденный город Селидово в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие до освобождения Селидово в ДНР расстреляли там мать с ребенком, рассказала РИА Новости Елена Николаенко, уехавшая из города из-за боевых действий.
Минобороны сообщило о взятии под контроль этого населенного пункта 29 октября.
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25 ноября, 04:03
"Тропинка есть, и мама с ребенком постоянно, они каждый день (ходили), у них бабушка в своем доме там жила… а мы как раз шли в этом промежутке, видно было, как вот он вырвался и побежал. А на другой стороне, в девятиэтажках, сидели вот эти вояки, хохлы. И стреляли всех подряд, независимо от возраста, и дети, пожилые, и кто угодно, короче, кого видели, того и стреляли", — сказала Николаенко.
По ее словам, мать побежала за ребенком, после чего украинские военные сначала дали очередь перед ними.
«
"Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой <...> закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили", — добавила собеседница агентства.
Женщина уточнила, что инцидент произошел в начале октября, а мальчику было 12-13 лет. Она добавила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его тоже расстреляли украинские военные.
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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово. Очевидцы сообщали, что ВСУ, а также польские наемники начали расстреливать мирных жителей в этом населенном пункте за два дня до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские войска заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Украины в России должны быть задокументированы, а ответственные за них люди найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевские власти каждый день совершает преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти нарушения, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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