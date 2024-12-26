https://ria.ru/20241226/selidovo-1991355765.html

ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка

ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка - РИА Новости, 26.12.2024

ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком, рассказала беженка

Украинские военнослужащие до освобождения Селидово в ДНР расстреляли там мать с ребенком, рассказала РИА Новости Елена Николаенко, уехавшая из города из-за... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T04:52:00+03:00

2024-12-26T04:52:00+03:00

2024-12-26T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

селидово

донецкая народная республика

денис пушилин

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владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие до освобождения Селидово в ДНР расстреляли там мать с ребенком, рассказала РИА Новости Елена Николаенко, уехавшая из города из-за боевых действий.Минобороны сообщило о взятии под контроль этого населенного пункта 29 октября."Тропинка есть, и мама с ребенком постоянно, они каждый день (ходили), у них бабушка в своем доме там жила… а мы как раз шли в этом промежутке, видно было, как вот он вырвался и побежал. А на другой стороне, в девятиэтажках, сидели вот эти вояки, хохлы. И стреляли всех подряд, независимо от возраста, и дети, пожилые, и кто угодно, короче, кого видели, того и стреляли", — сказала Николаенко.По ее словам, мать побежала за ребенком, после чего украинские военные сначала дали очередь перед ними."Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой <...> закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили", — добавила собеседница агентства.Женщина уточнила, что инцидент произошел в начале октября, а мальчику было 12-13 лет. Она добавила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его тоже расстреляли украинские военные.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово. Очевидцы сообщали, что ВСУ, а также польские наемники начали расстреливать мирных жителей в этом населенном пункте за два дня до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские войска заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Украины в России должны быть задокументированы, а ответственные за них люди найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевские власти каждый день совершает преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти нарушения, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

https://ria.ru/20241226/selidovo-1991352279.html

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Дарья Буймова

россия, селидово, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия