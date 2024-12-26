https://ria.ru/20241226/selidovo-1991352279.html

Масштабы зверств ВСУ в Селидово пока невозможно оценить, заявили в ДНР

Масштабы зверств ВСУ в Селидово пока невозможно оценить, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.12.2024

Масштабы зверств ВСУ в Селидово пока невозможно оценить, заявили в ДНР

Есть показания свидетелей и вещественные доказательства расстрелов ВСУ мирных жителей в Селидово (ДНР), но оценивать масштабы этих преступлений еще рано, идет... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:36:00+03:00

2024-12-26T03:36:00+03:00

2024-12-26T05:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

селидово

донецкая народная республика

ян гагин

мария захарова

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Есть показания свидетелей и вещественные доказательства расстрелов ВСУ мирных жителей в Селидово (ДНР), но оценивать масштабы этих преступлений еще рано, идет следствие и, вероятно, не все тела убитых найдены, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Он подчеркнул, что зверства противника в Селидово являются военными преступлениями в отношении мирных жителей. "Есть свидетельские показания, есть вещественные доказательства. Сейчас идет следствие. Говорить о масштабах рано, потому что, скорее всего, еще не все погибшие, не все убитые найдены. Это вопрос времени", - сказал Гагин. По его словам, в Селидово было найдено несколько тел мирных жителей, погибших от выстрелов с близкого расстояния. "Они были именно расстреляны. Точно так же находят одиночные тела со следами насильственной смерти. Это выстрел с близкого расстояния. Это говорит о том, что гражданские лица были убиты. Они не были вооружены и были убиты военнослужащими Украины", - подчеркнул собеседник агентства. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что 17 декабря Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов был представлен доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html

https://ria.ru/20241217/vsu-1989651023.html

https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, селидово, донецкая народная республика, ян гагин, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире