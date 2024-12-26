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Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД - РИА Новости, 26.12.2024
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17:52 26.12.2024 (обновлено: 18:03 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991516321.html
Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД
Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД - РИА Новости, 26.12.2024
Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД
Платёж России в бюджет Международного комитета Красного Креста был сорван из-за санкций США против "Газпромбанка", сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:52:00+03:00
2024-12-26T18:03:00+03:00
международный комитет красного креста (мккк)
россия
газпромбанк
евросоюз
москва
сша
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Платёж России в бюджет Международного комитета Красного Креста был сорван из-за санкций США против "Газпромбанка", сообщили в МИД РФ."В результате односторонних принудительных мер в отношении "Газпромбанка", введенных минфином США в ноябре сего года, Российская Федерация столкнулась с препятствиями при осуществлении выплат в бюджеты ряда международных организаций. Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК)", - говорится в сообщении МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что Москва много лет финансирует ключевые программы организации, а впервые платёж в пользу МККК был сорван в 2022 году из-за незаконных принудительных мер против РФ, принятых ЕС и Швейцарией."Присоединившись к "санкционной войне" против России, Берн продолжил линию на отход от нейтралитета. Такая политика в конечном счете наносит урон целому ряду институтов международного гуманитарного сотрудничества, прежде всего, деятельности Международного комитета Красного Креста", - подчеркнули в МИД РФ.Также в ведомстве отметили, что российские средства должны были помочь Сирии, и работа на этом направлении была осложнена давлением на Дамаск, а теперь, после санкций против российского банка, она станет ещё сложнее.
https://ria.ru/20241221/sijjarto-1990557236.html
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международный комитет красного креста (мккк), россия, газпромбанк, евросоюз, москва, сша
Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, Газпромбанк, Евросоюз, Москва, США
Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД

Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций против "Газпромбанка"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Платёж России в бюджет Международного комитета Красного Креста был сорван из-за санкций США против "Газпромбанка", сообщили в МИД РФ.
"В результате односторонних принудительных мер в отношении "Газпромбанка", введенных минфином США в ноябре сего года, Российская Федерация столкнулась с препятствиями при осуществлении выплат в бюджеты ряда международных организаций. Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК)", - говорится в сообщении МИД РФ.
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В ведомстве подчеркнули, что Москва много лет финансирует ключевые программы организации, а впервые платёж в пользу МККК был сорван в 2022 году из-за незаконных принудительных мер против РФ, принятых ЕС и Швейцарией.
"Присоединившись к "санкционной войне" против России, Берн продолжил линию на отход от нейтралитета. Такая политика в конечном счете наносит урон целому ряду институтов международного гуманитарного сотрудничества, прежде всего, деятельности Международного комитета Красного Креста", - подчеркнули в МИД РФ.
Также в ведомстве отметили, что российские средства должны были помочь Сирии, и работа на этом направлении была осложнена давлением на Дамаск, а теперь, после санкций против российского банка, она станет ещё сложнее.
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Международный комитет Красного Креста (МККК)РоссияГазпромбанкЕвросоюзМоскваСША
 
 
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