https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991516321.html

Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД

Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД - РИА Новости, 26.12.2024

Россия не смогла сделать взнос в бюджет МККК из-за санкций, заявили в МИД

Платёж России в бюджет Международного комитета Красного Креста был сорван из-за санкций США против "Газпромбанка", сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:52:00+03:00

2024-12-26T17:52:00+03:00

2024-12-26T18:03:00+03:00

международный комитет красного креста (мккк)

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газпромбанк

евросоюз

москва

сша

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Платёж России в бюджет Международного комитета Красного Креста был сорван из-за санкций США против "Газпромбанка", сообщили в МИД РФ."В результате односторонних принудительных мер в отношении "Газпромбанка", введенных минфином США в ноябре сего года, Российская Федерация столкнулась с препятствиями при осуществлении выплат в бюджеты ряда международных организаций. Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК)", - говорится в сообщении МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что Москва много лет финансирует ключевые программы организации, а впервые платёж в пользу МККК был сорван в 2022 году из-за незаконных принудительных мер против РФ, принятых ЕС и Швейцарией."Присоединившись к "санкционной войне" против России, Берн продолжил линию на отход от нейтралитета. Такая политика в конечном счете наносит урон целому ряду институтов международного гуманитарного сотрудничества, прежде всего, деятельности Международного комитета Красного Креста", - подчеркнули в МИД РФ.Также в ведомстве отметили, что российские средства должны были помочь Сирии, и работа на этом направлении была осложнена давлением на Дамаск, а теперь, после санкций против российского банка, она станет ещё сложнее.

https://ria.ru/20241221/sijjarto-1990557236.html

https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html

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москва

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международный комитет красного креста (мккк), россия, газпромбанк, евросоюз, москва, сша