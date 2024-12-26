https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991357621.html
Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке
Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке - РИА Новости, 26.12.2024
Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке
Санкции Запада значительно не ограничили бизнес ПСБ, особенно в рознице, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:38:00+03:00
2024-12-26T05:38:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Санкции Запада значительно не ограничили бизнес ПСБ, особенно в рознице, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Щавелев. "Мы заранее готовили инфраструктуру для работы в условиях санкций. Например, многие сотрудники банка уже давно работают с отечественным пакетом офисных программ на отечественной операционной системе. Значимых ограничений на ведение бизнеса, особенно если мы говорим про розницу, нет", - сказал Щавелев. Он также добавил, что банк всегда развивал свой интернет-банк в параллели с мобильным приложением, стремясь, чтобы он по функционалу, навигации и интерфейсу максимально повторял мобильное приложение и был полностью адаптивен. По словам Щавелева, ПСБ продолжает выпускать новые версии мобильного приложения для основных операционных систем мобильных устройств. Западные страны в ответ на специальную военную операцию РФ на Украине в 2022 году начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Тогда под новые ограничения в 2022 году попали несколько крупнейших банков РФ, в том числе и ПСБ. В июне 2024 года в связи с новыми ограничениями, которые были введены США, ПСБ сообщал, что они не влияют на его работу и не скажутся на обслуживании клиентов, а их счета надежно защищены. Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 118,753 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240612/psb-1952448810.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, украина, сша
Экономика, Россия, Украина, США
Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке
ПСБ заявил об отсутствии значимых ограничений для его бизнеса из-за санкций
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Санкции Запада значительно не ограничили бизнес ПСБ, особенно в рознице, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Щавелев.
"Мы заранее готовили инфраструктуру для работы в условиях санкций. Например, многие сотрудники банка уже давно работают с отечественным пакетом офисных программ на отечественной операционной системе. Значимых ограничений на ведение бизнеса, особенно если мы говорим про розницу, нет", - сказал Щавелев.
Он также добавил, что банк всегда развивал свой интернет-банк в параллели с мобильным приложением, стремясь, чтобы он по функционалу, навигации и интерфейсу максимально повторял мобильное приложение и был полностью адаптивен. По словам Щавелева, ПСБ продолжает выпускать новые версии мобильного приложения для основных операционных систем мобильных устройств.
Западные страны в ответ на специальную военную операцию РФ
на Украине
в 2022 году начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Тогда под новые ограничения в 2022 году попали несколько крупнейших банков РФ, в том числе и ПСБ. В июне 2024 года в связи с новыми ограничениями, которые были введены США
, ПСБ сообщал, что они не влияют на его работу и не скажутся на обслуживании клиентов, а их счета надежно защищены.
Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 118,753 миллиарда рублей.