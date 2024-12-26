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Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках - РИА Новости, 26.12.2024
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Твой бизнес
 
12:43 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/samozanyatost-1991421710.html
Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках
Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках - РИА Новости, 26.12.2024
Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках
Около 13 тысяч нижегородских предпринимателей в текущем году приняли участие в семинарах об особенностях проверок со стороны органов контроля, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:43:00+03:00
2024-12-26T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 13 тысяч нижегородских предпринимателей в текущем году приняли участие в семинарах об особенностях проверок со стороны органов контроля, сообщает пресс-служба правительства региона. Представители контрольных органов проводят семинары или иные встречи в формате онлайн или очно. На них обсуждаются профилактические мероприятия, выполнение обязательных требований законодательства и их изменения, а также происходит разбор часто встречающихся нарушений обязательных требований, судебной и административной практики. "Всего в течение года прошло свыше 650 подобных мероприятий. Это в три раза больше, чем в 2023 году. При этом наряду с профилактикой все больше внимания стало уделяться цифровизации контроля, упрощению взаимодействия предпринимателей и инспекторов. Важную роль в этом играет портал "Госуслуги", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, его слова приводит пресс-служба. Так, с помощью портала госуслуг можно подать онлайн-заявку в контрольный орган на проведение профилактического визита и консультирование, поставить оценку профилактическому визиту, подать жалобу на действия инспектора или возражение на выданное предостережение, а также многое другое.
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твой бизнес – новости, нижегородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Нижегородская область
Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках

Примерно 13 тысяч нижегородских самозанятых побывали на семинарах о проверках

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 13 тысяч нижегородских предпринимателей в текущем году приняли участие в семинарах об особенностях проверок со стороны органов контроля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Представители контрольных органов проводят семинары или иные встречи в формате онлайн или очно. На них обсуждаются профилактические мероприятия, выполнение обязательных требований законодательства и их изменения, а также происходит разбор часто встречающихся нарушений обязательных требований, судебной и административной практики.
"Всего в течение года прошло свыше 650 подобных мероприятий. Это в три раза больше, чем в 2023 году. При этом наряду с профилактикой все больше внимания стало уделяться цифровизации контроля, упрощению взаимодействия предпринимателей и инспекторов. Важную роль в этом играет портал "Госуслуги", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, его слова приводит пресс-служба.
Так, с помощью портала госуслуг можно подать онлайн-заявку в контрольный орган на проведение профилактического визита и консультирование, поставить оценку профилактическому визиту, подать жалобу на действия инспектора или возражение на выданное предостережение, а также многое другое.
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