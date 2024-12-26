https://ria.ru/20241226/samozanyatost-1991421710.html

Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках

Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках - РИА Новости, 26.12.2024

Около 13 тысяч нижегородских самозанятых посетили семинары о проверках

Около 13 тысяч нижегородских предпринимателей в текущем году приняли участие в семинарах об особенностях проверок со стороны органов контроля, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 13 тысяч нижегородских предпринимателей в текущем году приняли участие в семинарах об особенностях проверок со стороны органов контроля, сообщает пресс-служба правительства региона. Представители контрольных органов проводят семинары или иные встречи в формате онлайн или очно. На них обсуждаются профилактические мероприятия, выполнение обязательных требований законодательства и их изменения, а также происходит разбор часто встречающихся нарушений обязательных требований, судебной и административной практики. "Всего в течение года прошло свыше 650 подобных мероприятий. Это в три раза больше, чем в 2023 году. При этом наряду с профилактикой все больше внимания стало уделяться цифровизации контроля, упрощению взаимодействия предпринимателей и инспекторов. Важную роль в этом играет портал "Госуслуги", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, его слова приводит пресс-служба. Так, с помощью портала госуслуг можно подать онлайн-заявку в контрольный орган на проведение профилактического визита и консультирование, поставить оценку профилактическому визиту, подать жалобу на действия инспектора или возражение на выданное предостережение, а также многое другое.

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