https://ria.ru/20241226/samolet-1991520556.html

В Запорожской области сбили самолет F-16

В Запорожской области сбили самолет F-16 - РИА Новости, 26.12.2024

В Запорожской области сбили самолет F-16

Самолет F-16, предварительно, сбит в Запорожской области на пусковой позиции, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, РИА Новости, 26.12.2024

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2024-12-26T22:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

владимир рогов

f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Самолет F-16, предварительно, сбит в Запорожской области на пусковой позиции, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По предварительным данным, в Запорожской области на пусковой позиции сбит самолет F-16. Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобожденной части Запорожья", — написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, по предварительным данным, пуски ракет по российским регионам осуществляли 12 самолетов противника. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241226/kursk-1991503378.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов, f-16