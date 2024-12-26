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В Запорожской области сбили самолет F-16
В Запорожской области сбили самолет F-16 - РИА Новости, 26.12.2024
В Запорожской области сбили самолет F-16
Самолет F-16, предварительно, сбит в Запорожской области на пусковой позиции, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:18:00+03:00
2024-12-26T18:18:00+03:00
2024-12-26T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Самолет F-16, предварительно, сбит в Запорожской области на пусковой позиции, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По предварительным данным, в Запорожской области на пусковой позиции сбит самолет F-16. Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобожденной части Запорожья", — написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, по предварительным данным, пуски ракет по российским регионам осуществляли 12 самолетов противника. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов, f-16
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Владимир Рогов, F-16
В Запорожской области сбили самолет F-16
Рогов заявил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области