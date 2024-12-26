https://ria.ru/20241226/samolet-1991469272.html

Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения

Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения - РИА Новости, 26.12.2024

Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения

В социальных сетях появилось видео полета, предположительно, китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:57:00+03:00

2024-12-26T14:57:00+03:00

2024-12-26T19:56:00+03:00

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чэнду

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео полета, предположительно, китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type.По данным портала Simple Flying, самолет "Белый император" пролетал недалеко от авиазавода в Чэнду в сопровождении истребителя пятого поколения J-20 Mighty Dragon. Baidi B-Type разработали в рамках национального проекта Nantianmen, направленного на обеспечение технологического превосходства КНР в воздушном и околоземном пространстве.Отмечается, что летательный аппарат, по некоторым данным, может управляться из космоса, но аналитики относятся к этому скептически.К настоящему моменту китайские СМИ и ведомства не публиковали информацию или комментариев с подтверждением или опровержением того, что на видео и фотографиях действительно истребитель шестого поколения, вся имеющаяся информация исходит от блогеров, пишущих на военную тематику, и делающих анализ, основываясь на размещенных в интернете видео и фотографиях.Так, автор канала Guoping Shiye на платформе "Байцзяхао" пишет, что в случае, если все прошло по плану, это будет первым в мире успешным испытательным полетом истребителя шестого поколения. Автор канала также отмечает, что некоторые эксперты утверждают, что истребитель оснащен тремя двигателями.Многие интернет-пользователи размещают в своих аккаунтах фотографии Мао Цзэдуна, родившегося 26 декабря 1893 года, сопровождая фотографии комментариями, что испытательный полет китайского истребителя шестого поколения – лучший подарок к дню рождения "Великого кормчего".В ноябре в городе Чжухай прошла международная выставка Airshow China 2024. Самую большую экспозицию на авиасалоне традиционно представили хозяева салона — китайские предприятия, продемонстрировавшие истребитель нового поколения.

https://ria.ru/20241201/kitay-1986687299.html

https://ria.ru/20241213/istrebitel-1989017084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Испытательный полет китайского истребителя следующего поколения Видео первого полета китайского истребителя следующего поколения в сопровождении истребителя J-20. 2024-12-26T14:57 true PT0M16S

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технологии, чэнду, китай, чжухай, j-20