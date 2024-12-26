https://ria.ru/20241226/samolet-1991469272.html
Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения
Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения - РИА Новости, 26.12.2024
Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения
В социальных сетях появилось видео полета, предположительно, китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:57:00+03:00
2024-12-26T14:57:00+03:00
2024-12-26T19:56:00+03:00
технологии
чэнду
китай
чжухай
j-20
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео полета, предположительно, китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type.По данным портала Simple Flying, самолет "Белый император" пролетал недалеко от авиазавода в Чэнду в сопровождении истребителя пятого поколения J-20 Mighty Dragon. Baidi B-Type разработали в рамках национального проекта Nantianmen, направленного на обеспечение технологического превосходства КНР в воздушном и околоземном пространстве.Отмечается, что летательный аппарат, по некоторым данным, может управляться из космоса, но аналитики относятся к этому скептически.К настоящему моменту китайские СМИ и ведомства не публиковали информацию или комментариев с подтверждением или опровержением того, что на видео и фотографиях действительно истребитель шестого поколения, вся имеющаяся информация исходит от блогеров, пишущих на военную тематику, и делающих анализ, основываясь на размещенных в интернете видео и фотографиях.Так, автор канала Guoping Shiye на платформе "Байцзяхао" пишет, что в случае, если все прошло по плану, это будет первым в мире успешным испытательным полетом истребителя шестого поколения. Автор канала также отмечает, что некоторые эксперты утверждают, что истребитель оснащен тремя двигателями.Многие интернет-пользователи размещают в своих аккаунтах фотографии Мао Цзэдуна, родившегося 26 декабря 1893 года, сопровождая фотографии комментариями, что испытательный полет китайского истребителя шестого поколения – лучший подарок к дню рождения "Великого кормчего".В ноябре в городе Чжухай прошла международная выставка Airshow China 2024. Самую большую экспозицию на авиасалоне традиционно представили хозяева салона — китайские предприятия, продемонстрировавшие истребитель нового поколения.
https://ria.ru/20241201/kitay-1986687299.html
https://ria.ru/20241213/istrebitel-1989017084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Испытательный полет китайского истребителя следующего поколения
Видео первого полета китайского истребителя следующего поколения в сопровождении истребителя J-20.
2024-12-26T14:57
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РИА Новости
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технологии, чэнду, китай, чжухай, j-20
Технологии, Чэнду, Китай, Чжухай, J-20
Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения
Первый полет истребителя шестого поколения Baidi B-Type сняли на видео
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео полета, предположительно, китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type.
По данным портала Simple Flying, самолет "Белый император" пролетал недалеко от авиазавода в Чэнду
в сопровождении истребителя пятого поколения J-20
Mighty Dragon. Baidi B-Type разработали в рамках национального проекта Nantianmen, направленного на обеспечение технологического превосходства КНР
в воздушном и околоземном пространстве.
Отмечается, что летательный аппарат, по некоторым данным, может управляться из космоса, но аналитики относятся к этому скептически.
К настоящему моменту китайские СМИ и ведомства не публиковали информацию или комментариев с подтверждением или опровержением того, что на видео и фотографиях действительно истребитель шестого поколения, вся имеющаяся информация исходит от блогеров, пишущих на военную тематику, и делающих анализ, основываясь на размещенных в интернете видео и фотографиях.
Так, автор канала Guoping Shiye на платформе "Байцзяхао" пишет, что в случае, если все прошло по плану, это будет первым в мире успешным испытательным полетом истребителя шестого поколения. Автор канала также отмечает, что некоторые эксперты утверждают, что истребитель оснащен тремя двигателями.
Многие интернет-пользователи размещают в своих аккаунтах фотографии Мао Цзэдуна
, родившегося 26 декабря 1893 года, сопровождая фотографии комментариями, что испытательный полет китайского истребителя шестого поколения – лучший подарок к дню рождения "Великого кормчего".
В ноябре в городе Чжухай
прошла международная выставка Airshow China 2024. Самую большую экспозицию на авиасалоне традиционно представили хозяева салона — китайские предприятия, продемонстрировавшие истребитель нового поколения.