https://ria.ru/20241226/sahalin-1991354639.html

На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов

На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов - РИА Новости, 26.12.2024

На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов

Движение автобусов из Южно-Сахалинска в четыре муниципалитета в центральной части Сахалина прекращено в четверг из-за непогоды, информирует региональное... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T04:26:00+03:00

2024-12-26T04:26:00+03:00

2024-12-26T04:26:00+03:00

происшествия

южно-сахалинск

сахалин

оха

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Движение автобусов из Южно-Сахалинска в четыре муниципалитета в центральной части Сахалина прекращено в четверг из-за непогоды, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха 128-256-й километры введены ограничения для движения рейсовых автобусов", – говорится в сообщении ведомства. Как уточняет пресс-служба регионального минтранса, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский и Макаровский районы. Спасатели объявили на четверг и пятницу экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона в восьми муниципалитетах юга и центра Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер, метель с видимостью 500 метров и менее. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за циклона и шторма в Татарском проливе.

https://ria.ru/20241224/sakhalin-1991110143.html

https://ria.ru/20241213/obledenenie-1844445183.html

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, южно-сахалинск, сахалин, оха