На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов
Движение автобусов в четыре муниципалитета Сахалина прекращено из-за непогоды
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВ Южно-Сахалинске после продолжительного снежного циклона
В Южно-Сахалинске после продолжительного снежного циклона. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Движение автобусов из Южно-Сахалинска в четыре муниципалитета в центральной части Сахалина прекращено в четверг из-за непогоды, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха 128-256-й километры введены ограничения для движения рейсовых автобусов", – говорится в сообщении ведомства.
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Как уточняет пресс-служба регионального минтранса, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский и Макаровский районы.
Спасатели объявили на четверг и пятницу экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона в восьми муниципалитетах юга и центра Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер, метель с видимостью 500 метров и менее.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за циклона и шторма в Татарском проливе.