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На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов - РИА Новости, 26.12.2024
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04:26 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/sahalin-1991354639.html
На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов
На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов - РИА Новости, 26.12.2024
На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов
Движение автобусов из Южно-Сахалинска в четыре муниципалитета в центральной части Сахалина прекращено в четверг из-за непогоды, информирует региональное... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:26:00+03:00
2024-12-26T04:26:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
оха
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Движение автобусов из Южно-Сахалинска в четыре муниципалитета в центральной части Сахалина прекращено в четверг из-за непогоды, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха 128-256-й километры введены ограничения для движения рейсовых автобусов", – говорится в сообщении ведомства. Как уточняет пресс-служба регионального минтранса, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский и Макаровский районы. Спасатели объявили на четверг и пятницу экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона в восьми муниципалитетах юга и центра Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер, метель с видимостью 500 метров и менее. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за циклона и шторма в Татарском проливе.
https://ria.ru/20241224/sakhalin-1991110143.html
https://ria.ru/20241213/obledenenie-1844445183.html
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, оха
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Оха
На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов

Движение автобусов в четыре муниципалитета Сахалина прекращено из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВ Южно-Сахалинске после продолжительного снежного циклона
В Южно-Сахалинске после продолжительного снежного циклона - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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В Южно-Сахалинске после продолжительного снежного циклона. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Движение автобусов из Южно-Сахалинска в четыре муниципалитета в центральной части Сахалина прекращено в четверг из-за непогоды, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-СахалинскОха 128-256-й километры введены ограничения для движения рейсовых автобусов", – говорится в сообщении ведомства.
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Как уточняет пресс-служба регионального минтранса, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский и Макаровский районы.
Спасатели объявили на четверг и пятницу экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона в восьми муниципалитетах юга и центра Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер, метель с видимостью 500 метров и менее.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за циклона и шторма в Татарском проливе.
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